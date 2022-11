Nils Strumane met LDP Donza op bezoek bij ex-club Kortrijk: “Defensief tandje bijsteken”

Zegereeks

“Het is de eerste keer dat we een absolute topploeg hebben geklopt en dat maakt het extra leuk”, zegt Strumane. “Ook die 95 punten geven er wat glans aan, al geef ik toch de voorkeur aan de defensieve component. Met Bo en Marie Blanchaert hebben we nog twee zusjes in een hele jonge ploeg, waar elke positie dubbel bezet is. Het is een goed draaiend enthousiast geheel. Enkel voor Rowena Tack op de 5 is het wat zoeken.”