Nils Pierre wil met Knokke thuisreputatie verstevigen: “Bewijzen dat we stappen gezet hebben”

“Dit heeft zeker geen negatieve invloed op het vertrouwen. We zullen nu zeker niet aan onszelf twijfelen, want we hebben sinds Nieuwjaar een uitstekende reeks neergezet. We hebben de beelden geanalyseerd in functie van de volgende wedstrijd”, klinkt het. “Zondag spelen we in eigen huis tegen Luik en we willen graag opnieuw een stevige thuisreputatie uitbouwen. De ploegen moeten zoals vroeger weer het gevoel krijgen dat ze hier geen punten zullen pakken.”

Behoud

FC Luik staat derde in de klassering en won de heenmatch tegen Knokke met 3-0. “Ik had toen het gevoel dat we tegen de beste ploeg van de reeks speelden. Ik ben overtuigd dat zij in de top drie thuishoren. Ze hebben een pak kwaliteit en ervaring in de rangen. We kwamen daar eigenlijk 90 minuten nooit in de wedstrijd en beleefden een uiterst moeilijk namiddag. Het is aan ons om iets recht te zetten en te bewijzen dat we sindsdien stappen voorwaarts gezet hebben”, klinkt het. “We zouden volgens mij niet meer in de problemen mogen komen en kunnen stilaan wat naar boven kijken. De kloof in de stand is zowel boven als achter ons niet erg groot, dus we moeten toch voorzichtig blijven. Ik hoop dat we zo snel mogelijk de nodige punten kunnen verzamelen om het behoud te verzekeren en het competitieslot ontspannen te kunnen afwerken. Als er dan eventueel alsnog meer mogelijk is, zullen we die kans uiteraard niet laten liggen.”