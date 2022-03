Nils Pierre mikt met Knokke op de top vier: “Mandel United niet onderschatten”

Vijf speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staat Knokke zesde met 35 punten. Dat zijn er slechts drie minder dan het trio Luik-Charleroi-Patro Eisden. Dender telt 4 punten meer dan de kustploeg, op leider Dessel moet Knokke al 8 punten goedmaken. Het verschil met achtervolgers Heist (1 punt) en Winkel (4 punten) is bovendien uiterst klein, waardoor een pak teams onderling zal uitmaken wie straks een felbegeerde plaats zal veroveren bij de top vier. “We hadden het er deze week nog over op training”, vertelt Nils Pierre. “Met Nieuwjaar hoopten we eigenlijk om toch nog vierde laatste te kunnen eindigen en zo de eindronde om het behoud te mogen spelen. Slechts drie maanden later dingen we mee naar een plek voor de eindronde aan de top van het klassement. De heenronde was uiteraard niet al te best, maar dat geldt misschien ook wel voor een aantal tegenstanders, als je ziet hoe miniem de verschillen waren.”