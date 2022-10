Nils Pierre en Knokke staan voor belangrijk vierluik: “Cruciaal dat we tegen onze rechtstreekse concurrenten punten pakken”

“De rust is wat teruggekeerd na onze moeizame start”, stelt Nils Pierre (27). “We hadden ons ergens wel verwacht aan een lastige competitiestart. Met dertien nieuwkomers deze zomer hadden we een pak werk voor de boeg. Vervolgens speelden we ook tegen een heleboel titelpretendenten in die eerste seizoensweken. Het duurde even voor we het juiste recept vonden om onze mayonaise te doen pakken, maar ondertussen hebben we de juiste ingrediënten samengesteld. De voorbije weken konden we enkele keren de nul houden en vonden we ook af en toe vlot de weg naar doel. Op training werkten we hard aan onze pijnpunten en daar plukken we nu de vruchten van.”