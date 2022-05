Nils Pierre en Knokke openen eindronde met verlies in Luik: “We hadden meer verdiend”

Coach Yves Van Borm kon in Luik geen beroep doen op zijn geblesseerde kapitein Simon Savaete en bracht de herstelde Wolf Ackx weer aan de aftrap. Knokke eiste vrijwel meteen het balbezit op, maar moest bij de eerste tegenstoot van de Luikenaars al snel in de achtervolging. Na balverlies van de bezoekers schakelde de thuisploeg vliegensvlug om en moest Dhoest de bal uit zijn net vissen. Idem dito nog voor de rust, toen de manschappen van trainer Gaëtan Englebert opnieuw optimaal gebruik maakten van een counter, waardoor Knokke bij de rust tegen een 2-0-achterstand aankeek. “Eerlijk gezegd vond ik die cijfers toen al wat overdreven”, vertelt Nils Pierre. “We speelden immers een degelijke eerste helft, maar we stootten op een uiterst efficiënt Luik en stonden in verdedigend opzicht niet goed tijdens de omschakeling.”

“Na de pauze hielden we de druk hoog en zorgde Emile Samyn een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer”, gaat Pierre voort. “We kenden ook wat pech door tweemaal het doelhout te raken en slaagden er niet meer in om met een punt huiswaarts te keren. Jammer, want er zat volgens mij zeker meer in. Na het laatste fluitsignaal werden we door de tegenstander zelfs uitgenodigd om mee te stappen naar hun indrukwekkende spionkop, waar we op een staande ovatie werden getrakteerd. Blijkbaar zijn we één van de weinige ploegen die hier vrank en vrij kwamen voetballen, wat ze daar erg geapprecieerd hebben. Luik beschikt over een sterk geheel en heeft misschien wel het meeste kwaliteit in huis in de strijd om de titel.”

Dessel Sport

Woensdag speelt Knokke thuis tegen Dessel Sport, dat op zijn beurt met 1-3 verloor tegen Dender. “Veel tijd om te recupereren is er niet en het was in die eerste match al duidelijk dat er ons nog enkele pittige weken te wachten zouden staan. We hebben al veel gegeven in de terugronde met een sterke remonte en nu volgen de matchen elkaar in een ijltempo op. We zullen toch proberen om zoveel mogelijk punten te pakken en wie weet nog voor een stunt te zorgen”, klinkt het tot besluit.

