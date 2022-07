Nils Muyshondt start in Ronde van Namen: “Ik krijg veel kansen van de ploeg”

wielrennen beloftenOp zijn negentiende staat Nils Muyshondt al aardig zijn mannetje tussen de beloften en de elites zonder contract. De renner van het Van Eyck-Josan Cycling Team behaalde als tweedejaars al enkele mooie ereplaatsen. Woensdag start Muyshondt in de Ronde van Namen. Voor de Merchtemnaar is het andermaal een mooie kans om zich te tonen in een rittenwedstrijd.

De voorbije maanden liet Nils Muyshondt zich enkele keren opmerken in het peloton. Als jonge snaak tussen de gevestigde waarden spreken een tweede plaats in Putte-Beerzel en recent een negende plaats in Sinaai-Waas aan. “Mijn seizoen begon prachtig. In Putte-Beerzel strandde ik meteen op de tweede plaats. Dat voelde wat aan als een overwinning, want enkel ex-kampioen van België Rutger Wouters bleef me voor. Wouters is een absolute veelwinnaar in het peloton en is elk seizoen wel goed voor een dertigtal overwinningen. Vooraf had ik zeker getekend voor die tweede plaats. Het gaf ook vertrouwen voor het vervolg van de campagne.”

Groeiproces

De weg is uiteraard nog lang voor Nils Muyshondt. “Voor het seizoen wou ik gewoon de koersen vlot kunnen uitrijden. Die doelstelling is intussen al achterhaald. Ik voel dat ik veel sterker ben geworden. Uiteraard zijn er werkpunten. Ik heb graag een golvend parcours. Met mijn snelle sprint moet ik dan resultaten kunnen boeken. Het gekke is dat ik wel snel ben aan de meet, maar niet goed in een groep durf sprinten. Als tweedejaars bij de nieuwelingen kwam ik in een massasprint eens flink ten val en brak daarbij mijn arm. Sindsdien zit de schrik er nog altijd wat in. Sprinten heeft uiteraard ook met ervaring te maken.”

Grote koersen

Nils Muyshondt maakt zich nu op voor de Ronde van Namen. “Ik krijg veel kansen van de ploeg. Begin maart mocht ik al aanzetten in Gent-Staden. Ook dat gaf vertrouwen. Recent reed ik de Ronde van Luik, maar dat werd een tegenvaller. Ik keek uit naar die meerdaagse, maar had last van de warmte. Ik heb inspanningsastma en bij grote hitte heb ik daar meer last van dan andere collega’s. De Ronde van Namen wordt nu een mooi alternatief. Deze vijfdaagse eindigt zondag op de Citadel van Namen. Als nieuweling ging ik daar met Noord-West-Brabant al trainen. Het is een finish die tot eenieders verbeelding spreekt.”