Nils Muyshondt komt dit seizoen voor Van Eyck-Josan uit: “Het moet een kennismaking worden met de nieuwe leeftijdscategorie”

Veel geluk

Het voorbije jaar had Nils Muyshondt logischerwijze minder koersen op de teller staan. “Alles in acht genomen mag ik niet klagen. Ik had vaak het geluk dat ik op tijd was om me in te schrijven. Alle koersen waren in geen tijd volzet en de wachtlijsten waren lang. Het nadeel was wel dat er veel koersen van hetzelfde type waren: vlak en voor sprinters. Ik heb ook een paar keer in Zolder gereden. Het was niet echt mijn ding, maar het was fijn dat we aan de slag konden. Cycling Vlaanderen heeft echt naar oplossingen gezocht. Interclubs waren er spijtig genoeg niet. Het is natuurlijk jammer voor mijn ontwikkeling dat ik mijn laatste seizoen bij de juniores heb gemist.”