Nikolas Maes stopt op 34-jarige leeftijd met koersen: “Zo zeker als ik kan zijn, dit is de juiste beslissing”

Nikolas Maes (34) hangt de koersfiets aan de spreekwoordelijke haak. De naar Lochristi uitgeweken Otegemnaar maakte dat zondagvoormiddag via Twitter bekend. Brugge-De Panne, een hectische koers, was zijn laatste wedstrijd.

“Ik ben zo zeker als ik kan zijn, dit is de juiste beslissing is”, benadrukt Maes. “Inderdaad, ik heb de ploegleiding van Lotto-Soudal gevraagd of ik volgend voorjaar nog kon doen. Door de strijd tegen het coronavirus was dit geen mooi seizoen. Het voorjaar 2021 had ik nog graag gereden, maar dat lukt niet. Toch heb ik geen twijfels. Ik denk niet dat er ooit een moment komt dat ik spijt zal hebben van de beslissing om te stoppen.”

Dus was 97 het laatste rugnummer van Nikolas Maes, een man die met adelbrieven overkwam van de jeugd. En met de droom om bij de profs ooit kopman te worden. “Jongens van vijftien, zestien en zeventien jaar die veel wedstrijden winnen, stoten vaak niet door”, weet Maes. “Op dat vlak ging ik tegen de lijn in. Ook ik droomde ervan om kopman te worden, maar dat zat er nooit in. Een zware operatie in 2008 gaf me een knauw. Toch kon ik een mooie carrière uitbouwen. Het is geen schande om geen kampioen te zijn.”

Vier zeges

Tijdens zijn profbestaan won Maes vier wedstrijden: een rit in de Ronde van Burgos (2009), de Grote Prijs Van Keirsbulck in Moorslede (2012), de eindstand van de World Port Classic (2013) en een strandrace in Bredene (2019). “Het mooiste moment uit mijn carrière is het voorjaar van 2012, toen ploegmaat Tom Boonen de E3-Prijs in Harelbeke, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won”, verrast Maes. “Misschien eigenaardig dat ik als beste moment iets collectiefs kies, maar bij Quick.Step hadden we toen een hele sterke ploeg. Nog vreemder misschien is dat mijn minste moment ooit, me veel beter is bijgebleven: het WK in Qatar in 2016. Normaal kan ik goed in waaiers rijden, maar die dag liep dat volledig verkeerd.”

Kan gebeuren. Maes zegt het wielrennen niet definitief vaarwel. Ploegleider bij de jeugd of begeleider van jonge renners ziet hij, als hobby, best zitten. Wat z’n hoofdjob wordt maakt hij later bekend. Hij belandt niet in een zwart gat.