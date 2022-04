Nikolai Bruyneel start in eerste volledige seizoen rally en hoopt op een mooie carrière

Nikolai Bruyneel is niet helemaal aan zijn proefstuk toe, want de jongeman uit Waregem heeft al enkele wedstrijden gereden: “Klopt”, lacht hij. “Maar met een kleine Peugeot 106 in regionale wedstrijden om echt gewoon mijn eerste meters te rijden. Veel meer was het niet en deze deelname aan de Clio Trophy Belgium is echt een eerste grote stap in de verwezenlijking van een droom, met name echt professioneel rallyrijder worden. Daar staan we echter nog ver vanaf, ik wil nu dit seizoen vooral veel leren en progressie maken. De beste formule is dan de Clio Trophy Belgium, waarin we met een betaalbare en competitieve wagen met gelijke wapens tegen andere jongeren kunnen strijden. Als voorbereiding heb ik de Rally van Hannuit al gereden. Dat was nodig, want ik ben iemand die eerste de wagen moet kennen voor hij het tempo verhoogt. Het was ook mijn eerste kennismaking met een sequentiële versnellingsbak. Pas wanneer het vertrouwen er is, kan ik hard gaan. In het begin van de wedstrijd heb ik de wagen leren kennen, heb ik gespeeld met de remdruk, de koppeling en de afstellingen, om later het ritme te verhogen. Dat lukte goed in het slot van de wedstrijd in Hannuit, dus ik voel me klaar voor de TAC Rally.”