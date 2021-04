Nikola Storm scoort twee keer tegen Zulte Waregem: “Altijd in mezelf blijven geloven"

Nikola Storm heeft zich op het einde van het seizoen terug in de ploeg geknokt - zoveel is duidelijk. In Sint-Truiden bracht hij nog extra schwung in het spel als invaller, zaterdagavond tegen Zulte Waregem stond hij terug in de basis. En hij beschaamde het vertrouwen van coach Wouter Vrancken niet. De winger scoorde twee keer in drie minuten tijd. De eerste tweeklapper voor Storm sinds 27 augustus 2017 met OH Leuven in een bekerduel tegen KFC Turnhout. Om maar te zeggen dat Storm zaterdag een topavond beleefde.

“Het voelt goed om beslissend te zijn, zeker met twee doelpunten. Dat was al even geleden. Ik had nog meer kunnen scoren. Als ploeg hebben we ook héél veel kansen gecreëerd. We hadden makkelijk zeven keer kunnen scoren en hebben weer getoond dat we hoger verdienen te staan in het klassement. Volgende week gaan we in Kortrijk opnieuw vol aan de bak en moeten we hopen dat de concurrentie punten laat liggen. Dan is alles nog mogelijk.”

De overwinning tegen Zulte Waregem stond in het teken van de afscheidnemende Steven Defour. “Dat was een extra motivatie”, vertelde Storm. “Steven is een topkerel. Het was goed voor mij om een jaartje met hem te spelen. Hij heeft een topmentaliteit. Voor hem was het een heel emotionele wedstrijd. Het doet deugd voor hem en voor de ploeg om te winnen.”

Wisselvallig seizoen

Vooral voor Storm, die een wisselvallig seizoen kent, was het een prestatie om zich aan op te trekken. “Ik heb er een moeilijk seizoen opzitten”, knikte hij. “Maar ik ben altijd in mezelf en mijn kwaliteiten blijven geloven. Het doet deugd dat ik de ploeg kan helpen en hoop nog beslissender te zijn.”

Om dat te kunnen doen, moet Storm wel nog aan efficiëntie winnen. Dát is zijn grootste werkpunt - ook zaterdag had hij eigenlijk meer moeten scoren. “Mijn kalmte voor doel moet verbeteren - dat weet ik. En daar ga ik ook hard aan werken.”

