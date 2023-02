Nikola Storm (KVM) zorgt met doelpunt en assist voor uitstekende uitgangspositie: “Nu moeten we het thuis afmaken”

“Het is zuur dat we opnieuw zo moesten starten”, doelde Storm op het vroege tegendoelpunt na anderhalve minuut. Ook in de competitie stond Mechelen al vroeg op achterstand in de Elindus Arena. “Maar ik denk dat we goed hebben gereageerd. Hoewel er na de 1-2 wel nog openingen lagen, kwamen we er niet goed meer uit. Op het einde, nadat we met tien vielen, hadden we een tikkeltje geluk. Zulte Waregem kreeg nog enkele kansen. Maar, ja: dit is een goede situatie voor ons. We hebben alles in eigen handen. Nu moeten we het thuis afmaken.”