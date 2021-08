Nikola Storm (KVM) wervelt tegen KV Kortrijk: “Niet bezig met een transfer”

Wel, dat had hij correct gezien. Twintig minuten waren we afgelopen zaterdag bezig in het Guldensporenstadion en het stond al 0-2. Twee doelpunten van... Nikola Storm. Bijzonder knappe goals overigens - zéker de eerste, een lekkere pegel in de rechterbovenhoek. Een sterke Walsh was telkens de aangever van dienst. Storm heeft z’n vorm van eind vorig seizoen terug gevonden, zoveel is duidelijk.

Zijn tweeklapper tegen KV Kortrijk leverde KV Mechelen uiteindelijk amper een puntje op. Het werd nog 2-2. “Dat is toch een domper, ondanks mijn twee goals”, besloot Storm. “Op voorhand hadden we getekend voor een punt in Kortrijk, maar gezien het wedstrijdverloop is dit toch zuur. In het eerste halfuur waren we baas en zetten we Kortrijk goed onder druk. Alleen zijn we na de 0-2 plots gestopt met voetballen. We kwamen er niet meer uit en speelden te veel op de lange bal. Zo kwamen zij meer in hun spel. Het is een nieuwe les: we moeten niet panikeren als het voetballend niet meer lukt. Dan moeten we rustig blijven en op mentaliteit de klus klaren.”