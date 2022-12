Nikola Storm bevrijdt zichzelf met eerste treffer van het seizoen: “Hopelijk ben ik nu vertrokken”

Voetbal Jupiler Pro LeagueNikola Storm weet opnieuw wat scoren is. Tegen Cercle Brugge krulde de winger zijn eerste van het seizoen voorbij Majecki. En of het hem deugd deed, al was Storm ook kritisch na afloop. “Als ik in topvorm ben, maak ik er vanavond twee of drie.”

Storm was veruit de gevaarlijkste Mechelaar tegen de Vereniging. In de eerste helft zag de aanvaller twee schoten gered worden door Majecki, een voorzet belandde op de lat. Ondanks enkele snedige dribbels leek het opnieuw net niet te zullen worden voor Storm. Tot hij 20 minuten voor tijd Achter de Kazerne deed ontploffen met een heerlijk schot in de verste hoek. “Ik was enorm blij. Na weken - noem het gerust maanden, want de laatste goal van Storm dateerde van 20 februari tegen Antwerp - niet te scoren, doet het gewoon enorm deugd. Ik ben vaak de man van de reeks, dus hopelijk ben ik nu vertrokken.”

“Het was natuurlijk een frustrerende eerste seizoenshelft. Ik begon het seizoen met enkele kwaaltjes en was op zoek naar de juiste flow. De laatste weken voor de WK-break voelde ik wel dat de snedigheid opnieuw in mijn acties aanwezig was. Alleen het tikkeltje geluk ontbrak, gelukkig zat het vandaag wel mee. Maar als ik volledig in topvorm ben, maak ik er vanavond twee of drie. Het is spijtig dat die 2-1 nog van de lijn werd gered en dat er nog een poging op de lat verdween. Anders was ik misschien matchwinnaar. Zo blijf ik toch met gemengde gevoelens achter. Al mogen we al bij al wel tevreden zijn van onze partij.”

Ondanks de vroege achterstand - matig verdedigd van Lavalée - kende Malinwa goede periodes. Het probeerde door de druk van Cercle Brugge heen te voetballen en slaagde daar af en toe in. “Daar hebben we in de WK-break veel op getraind. Dat zag je vanavond terug. Met veel beweging vonden we de ruimtes en creëerden we veel mogelijkheden. Alleen de efficiëntie ontbrak. Vorig seizoen scoorden we in wedstrijden als deze vier of vijf doelpunten. Als we op dit niveau blijven voetballen, zullen de goals wel volgen”, klonk het bij Storm. Malinwa oefent in de eindejaarsperiode nog tegen zusterclub Helmond Sport. Op zondag 8 januari volgt de competitiewedstrijd in Zulte Waregem.

