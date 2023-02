Nikola Jovanovic vervangt Jesse Waleson bij Filou Oostende

Nikola Jovanovic zag het levenslicht op 6 januari 1994 in Belgrado en kreeg de sport met de paplepel toegediend. Zijn vader Ljubisa speelde immers vijftien seizoenen in Europa en ook zus Tamara werd gebeten door de basketmicrobe. Na zijn jeugdjaren bij Red Star en KK Partizan verkaste de jonge Serviër naar Florida in de States, waar hij ging basketten bij Arlington Country Day School. Zijn collegejaren bracht Jovanovic door bij USC Trojans in Los Angeles, gevolgd door passages bij Detroit Pistons en LA Lakers in de Summer League. In juli 2017 keerde de center terug naar zijn thuisland en tekende er een contract van drie jaar bij het Euroleague team Red Star. Na een uitleenbeurt aan zowel het Italiaanse Aquila Basket Trento als de Bosnische club Igokea, is Jovanovic sinds 2021 actief bij het Russische BC Nizhny Novgorod, waarmee hij dit seizoen in de VTB United League tot dusver twintig keer in actie kwam, goed voor gemiddeld 3.5 punten en 2.1 rebounds in 8.3 minuten.