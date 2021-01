Niko De Muyter gaat aan de slag bij Cycling Vlaanderen: “Ik wil de clubs ondersteunen”

In coronatijden moeten sportfederaties zich aanpassen aan veranderende situaties. Bij Cycling Vlaanderen erkent men de problematiek en beseft men dat clubs meer en meer nood hebben aan steun. Om die reden werd een nieuwe functie gecreëerd: de clubondersteuner. Die moet in overleg met de provinciale afdelingen de clubs administratief, organisatorisch en sporttechnisch met raad en daad ondersteunen. De meer dan 1.200 clubs die aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen vinden in de clubondersteuner een aanspreekpunt.

Helpende hand

Nieuwe uitdaging

Niko De Muyter kijkt uit naar de nieuwe functie: ”Wielrennen is altijd al mijn grote passie geweest. De wielermicrobe liet mij niet meer los. Het is ook altijd al een stille droom geweest om ook professioneel iets met mijn wielerpassie te doen. Als clubondersteuner bij Cycling Vlaanderen komt die droom nu uit. In de loop der jaren heb ik vele clubs heel goed leren kennen. Ik hoop dat ik met hen op constructieve wijze zal kunnen werken aan het verzekeren van de toekomst van de wielersport in Vlaanderen. Ik ben er van overtuigd dat ons dat met een opbouwende samenwerking zeker en vast zal lukken. Mijn stem kennen vele mensen van op de wedstrijden. Ik ga mijn uiterste best doen om voor de clubs nu ook hun stem te worden binnen Cycling Vlaanderen.”