Niklas Breilin verovert met Caruur Gent de vijfde plaats: “Ik heb geen seconde spijt dat ik naar België gekomen ben”

“Die vijfde plaats wilden we absoluut bemachtigen”, glimlacht Jan Van Huffel. “We gaan de competitie rustig afbouwen, want de energietank is bijna leeg bij sommige spelers. Tijdens deze laatste match in onze eigen Edugo Arena hebben we ons niveau nog eens getoond aan onze supporters. We hebben met veel variatie gespeeld, ook met onze opslagen. Ik denk dat wij serverend één van de sterkste ploegen in België zijn. Die meerwaarde hebben de spelers vandaag nogmaals gedemonstreerd.”

Opmerkelijke vooruitgang

Niklas Breilin hoorde als libero bij de uitblinkers van deze partij. De Finse volleyballer heeft een geweldig volleybalseizoen gespeeld. “In het begin was het een beetje zoeken”, straalt de 22-jarige volleyballer. “Het is mijn eerste jaar in het buitenland. Ik moest mij aanpassen aan een sterke competitie. Ik ben zeer blij met de progressie die ik hier heb kunnen maken. De bekerwinst was een ongelooflijke belevenis. Volgend jaar speel ik in clubverband voor het eerst Europees. Als jonge speler zijn dat geweldige gebeurtenissen. Ik heb absoluut geen spijt dat ik naar de EuroMillions League in België en bij een gezellige club zoals Gent gekomen ben. Volgend jaar trachten we nog iets beter te doen. Waarom zouden we niet kunnen dromen van de Champions Final4 in de Belgische competitie?”

“De Finse nationale ploeg heeft een zomerprogramma dat uit twee delen bestaat”, vertelt Niklas Breilin. “Na een weekje rust beginnen we aan de ‘European Silver League’, met Joel Banks (ex-Maaseik, red.) als hoofdcoach. We spelen tegen Hongarije. In augustus zijn er de Europese kwalificatiewedstrijden. Ik hoop er telkens bij te zijn. Daarna kom ik met nog meer ervaring en goesting terug naar Gent.”