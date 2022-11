Nikkel Kebsi met Brussels naar Antwerp Giants: “Pechperiode heeft al lang genoeg geduurd”

Basketbal BNXT-LeagueZaterdagavond staat Brussels voor een lastige verplaatsing naar Antwerp Giants. Beide ploegen hebben de start van de competitie gemist. In Antwerpen ging men over tot enkele personeelswissels. In de hoofdstad heeft men niet het budget om veel te wisselen. Men moet momenteel roeien met de riemen die men heeft.

Sportief manager Nikkel Kebsi moet momenteel nog net niet zelf het terrein opstappen om mee te spelen. De talrijke blessures hebben logischerwijze sportieve gevolgen. “Ekamba ligt in de lappenmand met een blessure aan de hand. Hij zal nog een tweetal weken buiten strijd zijn. Hetzelfde verhaal geldt min of meer voor Pipiras, maar bij hem gaat het om een letsel aan de teen. Zilka was ook buiten strijd. Llorente speelde de voorbije weken wel, maar met een ontsteking. Die afwezigheden zorgen ervoor dat er ook op training niet in normale omstandigheden kon gewerkt worden.”

“Daar kwam nog bovenop dat Jonathan Tabu de club heeft verlaten. Daar viel niets op aan te merken. Jonathan had een open contract en we wisten dat hij zou vertrekken indien hij een aanbieding kreeg uit het buitenland. Die kwam uiteindelijk uit Italië. We zijn hem dankbaar voor de bewezen diensten, maar we missen wel een goede speler die we nu hadden kunnen gebruiken. Of er een vervanger komt? We bekijken alle opties. Gezien de vele afwezigheden, zouden we graag bijkomende versterking aantrekken. Met ons beperkte budget is dat evenwel geen evidente zaak. Ik zal een rondje moeten doen bij de partners, maar in deze tijden is dat niet makkelijk. De pechperiode heeft in ieder geval al lang genoeg geduurd.”

Sportieve gevolgen

Na zes speeldagen kan Brussels slechts één overwinning voorleggen. Het sportieve kan uiteraard niet losgekoppeld worden van de blessurelast. Nikkel Kebsi beaamt. “Door de hervorming van de competitie is het eerste luik van BNXT-League meteen zeer belangrijk. Ploegen moeten er meteen staan om de top te halen. Dat laat hen toe om vanaf februari in de Elite Gold te spelen in plaats van de Elite Silver. We gaan nog altijd voor die vijfde plaats, maar willen de spelergroep geen druk opleggen. Een aantal ploegen zijn certitudes voor de top vijf. Wij moeten de strijd aangaan om dat laatste ticket met clubs als Charleroi en Limburg United. Ik kan enkel vaststellen dat die ploegen versterkt uit het tussenseizoen zijn gekomen. Wij zijn dat ook, maar door de vele blessures is dat niet zichtbaar op het terrein. Indien we toch naar de Elite Silver zouden moeten gaan, hoeft dat geen onoverkomelijk probleem te zijn. We komen dan tegenstanders van ons niveau tegen. Vorig jaar zaten we ook in die Elite Silver. In onze eerste match toen tegen Luik speelden we meteen voor een uitverkochte zaal. Elite Silver is dus geen ramp, al beogen we nog altijd het allerhoogste.”

