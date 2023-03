Nikkel Kebsi begint met Brussels aan Elite Silver: “Ik hoop dat dit een nieuwe start wordt voor ons”

Hoe heeft Nikkel Kebsi die eerste ronde ervaren? Zijn antwoord is duidelijk. “Je kunt je verschuilen achter pech, maar wij hebben echt ontzettend veel pech gekend. Een longontsteking, blessures, corona, ziektes, … we hebben alles meegemaakt de voorbije maanden. Zelfs onze assistent-coach raakte buiten strijd. Louis Hazard en Sergio Llorente zijn de enigen die alle matchen gespeeld hebben. Ook dat was niet vanzelfsprekend. Hazard kampte met problemen aan de achillespees, Llorente bleef zes weken doorspelen met een ontsteking. Tot slot was er nog het vertrek van Jordan Skipper-Brown. Onze Amerikaanse center kwam wenend vragen om ons land te mogen verlaten omwille van familiale redenen in zijn thuisland. Dat konden we niet weigeren. We zoeken naar een vervanger, maar zullen enkel iemand aanwerven die ook volgend seizoen bij ons aan de slag kan gaan. We kijken al naar de verdere toekomst. Die pechperiode mag eindigen. Ik hoop dat dit een nieuwe start wordt voor ons.”

De laatste weken zaten de prestaties van Brussels in een stijgende lijn. De terugkeer van enkele spelers uit de ziekenboeg is daar niet vreemd aan. Nikkel Kebsi bevestigt. “De eerste ronde heeft voor ons niet lang genoeg geduurd. De laatste weken zie je inderdaad beterschap. Ik schat dat we dit seizoen hooguit vijftien keer met tien spelers konden trainen. Dan wordt het moeilijk om automatismen aan te leren. We hadden geen fysieke problemen , geen arbeidsproblemen of geen trainingsproblemen. We misten gewoon spelers. Die tweede ronde wordt belangrijk voor ons. De club heeft inspanningen gedaan om een competitieve ploeg te hebben. Dat moet beloond worden. De Elite Silver is een nieuwe competitie met nieuwe kansen. In principe zijn dit mijn laatste maanden als manager (Kebsi deelde eerder mee de club te verlaten na dit seizoen, red.). De club heeft al een tiental kandidaturen gekregen om mij op te volgen. Over enkele weken zal daar meer duidelijkheid over komen.”