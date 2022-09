Nikita De Paepe sluit op het allerlaatste moment aan bij de selectie van de Yellow Tigers: “Het was een verrassend telefoontje”

Bij de Yellow Tigers, volop in voorbereiding op de wereldkampioenschappen in Arnhem, vonden we een verrassende naam bij de nationale volleybalselectie. Nikita De Paepe - onlangs nog verkozen tot ‘Rookie van het jaar’ - werd gecontacteerd door de Belgische coaching-staf om tijdens de laatste weken voor het WK aan te sluiten bij de nationale ploeg.

“Na een nachtje slapen en toch wat bedenktijd stemde ik toe om mee te trainen met de Yellow Tigers”, vertelt de 21-jarige hoofdaanvalster. “Ik was vooral verbaasd met dat telefoontje, maar ik voelde dadelijk heel veel volleybalkriebels. Dit is niet zo maar een kans pakken om eventjes een WK mee te maken. Ik wil de nationale ploeg echt helpen, indien het nodig mocht zijn. De definitieve selectie moet trouwens nog gemaakt worden. Misschien val ik er op het laatste moment nog af, want ik kwam helemaal onvoorbereid vanuit een rustige vakantiemodus naar dit intensief trainingsprogramma met de Belgische selectie.”

Niveau terugvinden

De Yellow Tigers zijn trouwens allemaal vlijtig op zoek naar de ideale topconditie. “We speelden al twee oefenwedstrijden in Duitsland”, weet Nikita De Paepe. “De eerste match werd onderbroken door een zware blessure van een Duitse speelster. Na een nieuwe trainingsweek in Leuven zijn we op dit moment volop actief in het ‘Tournoi de France’. Met verschillende startopstellingen zoeken de coaches naar de ideale mix om het beoogde spelpeil te bereiken. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen zodat de Yellow Tigers meer mogelijkheden en meer oplossingen kunnen hebben.”

“Ik kwam van niets naar alles”, blaast de volleybalster uit Merelbeke toch even. “Ik verzeker je dat de spieren tijdens de eerste week flink protesteerden. Met Britt Rampelberg, Nel Demeyer en Charlotte Krenicky vind ik verschillende speelsters van mijn generatie terug bij deze selectie. Dat is fijn. Dit oefentoernooi is een eerste poging, daarna zien we wel hoe het verder evolueert. Ik ga nog hard werken, dan moet ik afwachten of ik volgende week mee mag afreizen naar het WK in Arnhem. Maar ik ben ondertussen wel blij dat ik deze beslissing heb genomen.”