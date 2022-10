Nikas Jochams hoopt na bezoek aan Kampenhout niet langer laatste te staan met Zwarte Leeuw: “Een uitgelezen kans om de rode lantaarn door te geven”

Na het eerste puntje van het seizoen afgelopen weekend thuis tegen Beringen (2-2) hoopt Jochems dit weekend op de volle buit. “We gaan in elk geval naar daar om te winnen, want met een gelijkspel schieten we niet veel op”, weet de 21-jarige flankaanvaller. “Al geldt dat ook voor Kampenhout. Ook zij hebben dringend een zege nodig, waardoor er voor beide ploegen heel wat op het spel staat.”

Nul van het bord

Jochems scoorde voorbije zaterdag nog de gelijkmaker tegen Beringen. “Na mijn doelpunt in Wellen was het al de tweede treffer in evenveel weken. Bovendien was het niet alleen een beste mooie goal. Het was ook een heel belangrijke treffer, want we mochten afgelopen weekend absoluut niet verliezen. Dan hadden we ongetwijfeld een enorme mentale dreun gekregen, terwijl nu toch tenminste de nul van het bord is.”

Jochems hoopt dit weekend ook de rode lantaarn te kunnen doorgeven met Zwarte Leeuw. “Als we winnen, springen we sowieso over Kampenhout, dat slechts één punt meer telt dan wij. Op dat vlak is het dus een uitgelezen kans om weg te geraken van die laatste plaats. Anderzijds moet ik wel toegeven dat ik niet goed weet wat ons daar te wachten zal staan. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit tegen hen gespeeld.”

Portie pech

Ondanks de tegenvallende competitiestart twijfelt Jochems duidelijk niet aan een goede afloop. “Ik ben ervan overtuigd dat alles in orde komt. Met onze kwaliteiten staan we gewoon ver onder onze waarde. Ik hoop alleen dat het geluk binnenkort eens onze kant kiest, want we hebben onze portie pech al gehad. Denk bijvoorbeeld maar aan de matchen tegen Houtvenne en Wellen waarin we telkens in de laatste minuten nog een tegentreffer slikten en zo een punt uit handen gaven. Bovendien zijn we nog niet bepaald gespaard gebleven van blessures. Daarom is het goed dat Tiago (Faria Da Silva, red.) dinsdag opnieuw heeft kunnen trainen, waardoor hij hopelijk fit geraakt tegen het weekend.”

