Nik Vangrunderbeek wil met Sporting Kampenhout behoud veiligstellen alvorens naar Nossegem te verkassen: “De intensiteit in nationale ligt stilaan iets te hoog”

Sporting Kampenhout verloren eerder deze week dan wel de inhaalwedstrijd tegen Zwarte Leeuw, toch laten ze de moed niet zakken met het oog op de redding in derde nationale. En het is niet allemaal kommer en kwel, want het had woensdag sowieso het betere van het spel. En na de eerste uitwinst in Beringen is het ook de rode lantaarn kwijtgespeeld.

“Zwarte Leeuw was natuurlijk wel een domper omdat het een zespuntenmatch is die je verliest”, weet Nik Vangrunderbeek. “De tegengoals vielen gewoon iets te makkelijk, dat moeten we de komende weken toch zoveel mogelijk zien te vermijden. Maar op ons voetbal viel anderzijds weinig aan te merken, dus daar trekken we ons wel aan op. Het geloof in het behoud is alleszins nog volop aanwezig, zeker als je ziet hoe dicht we met z’n allen bij elkaar staan in het klassement. Zelf nummer negen Betekom telt maar zes punten meer dan ons.”

Eitje pellen

Laat datzelfde Betekom nu net de tegenstander van morgenmiddag zijn, één van de leukere streekderby’s in derde nationale B. “Dat is ook zo, dus daar kijken we wel opnieuw naar uit ondanks de snelle opeenvolging van duels”, knipoogt de flankspeler. “Dat mijn neef Jitse Hermans bij Betekom speelt, maakt het eens zo plezant. Hoewel, we hebben echt nog wel een eitje met hen te pellen want ginder werd het een 3-0-nederlaag na een frustrerende avond. En er staat ook het één en ander op het spel natuurlijk. Pakken we de volle buit, dan doen we eens te meer een gouden zaak in de rangschikking en zetten we een stapje dichter bij de redding.”

SK Nossegem

Als er iemand het volle pond zal geven om de degradatie te vermijden, dan is het wel een winnaar als Nik Vangrunderbeek. Zolang het lichaam mee wil welteverstaan, meteen de reden waarom hij na dit seizoen naar tweedeprovincialer Nossegem trekt. “Een keuze van het verstand, want ik voel dat het lichaam het moeilijk heeft met het hoge niveau in nationale”, klinkt het zelfbewust. “Qua intensiteit zijn de wedstrijden gewoon in niets te vergelijken met eerste provinciale toen we quasi iedere week 70% balbezit hadden. Dan lijkt het me beter om op mijn 35ste een stapje terug te zetten. Stoppen wilde ik liever niet, daarvoor ben ik nog te zeer verliefd op het spelletje. En Nossegem is een club die ambitieus naar de toekomst kijkt. Ik zal er ook samenspelen met jongens als Kenny Deserrano, Jasper Michielsen en Cédric Gyssels, dus plezier verzekerd.”