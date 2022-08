Nik Vangrunderbeek treft met Sporting Kampenhout het Waalse Onhaye in tweede ronde Beker van België: “Voor ons primeert de competitie”

voetbalMet de hakken over de sloot was het dat kersvers nationaler Sporting Kampenhout zich tegen Vissenaken via de penalty’s wist te plaatsen voor de volgende ronde van de Beker van België. Komende zondag wacht geel-blauw een verplaatsing naar Onhaye, actief op hetzelfde niveau.

“Het belooft dan ook een pittige confrontatie te worden, zeker in deze opbouwfase richting het nieuwe seizoen”, weet Nik Vangrunderbeek. “Voor ons kan het een goede waardemeter zijn, maar ook niet meer dan dat. Hoe je het ook draait of keert, onze ambities in zo’n bekercampagne zijn sowieso beperkt. Nu, als je op zondagmiddag het veld opstapt, wil je uiteraard graag winnen. Maar op ons niveau is de kans klein dat je kan overleven tot de topklassers in de dans springen. Één keer heb ik het zelf mogen meemaken om met Diegem toenmalig eersteklasser Lokeren partij te geven, maar het zal denk ik bij die ene keer blijven. Ik bekijk het dus eerder als een doorgedreven oefenwedstrijd, al proberen we altijd wel met de juiste mentaliteit aan de aftrap te verschijnen.”

Intensiteit

Toch oogde het tegen Vissenaken allemaal een beetje slapjes, zeker voor rust toen Kampenhout tegen een 1-2-achterstand aankeek. “Onze eerste helft was inderdaad niet zo goed, al misten we dan verschillende spelers door blessures allerhande", zegt Vangrunderbeek daarover. “Maar die intensiteit moet er eigenlijk altijd zijn, anders kom je zelfs tegen een derdeprovincialer in de problemen. Gelukkig heeft de coach ons tijdens de pauze op scherp kunnen zetten. Zelf ben ik nadien ook ingevallen, want ik had nog te weinig trainingen in de benen om meteen al negentig minuten te spelen.”

“Dat ik de match in mijn eentje heb doen kantelen? Dat is misschien net iets te veel eer. Soms zijn het gewoon kleine dingen zoals extra coaching tussen de lijnen en op de juiste momenten druk zetten, waardoor je ineens een ander wedstrijdbeeld krijgt. Maar toch was het uiteindelijk nog zeer nipt na die 3-3-eindstand, omdat Vissenaken zeer efficiënt met de kansen omsprong.”

Competitie primeert

“Ach, ik denk dat ik niemand tegen de borst stuit als ik zeg dat de competitie primeert”, aldus nog Nik Vangrunderbeek. “En die willen we fit en met vertrouwen aanvatten, zodat we een goede start kunnen maken. Iedereen weet hoe belangrijk het is om punten te pakken in die eerste weken, zeker als nieuwkomer in de reeks. Maar ik heb er wel een goed oog in. We hebben niet de breedste selectie, maar kwaliteit is er mijns inziens meer dan genoeg.”

