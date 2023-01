Nik Vangrunderbeek slikt met Sporting Kampenhout vierde nederlaag op rij tegen Wellen: “Er is nog geen man overboord in het klassement”

Sporting Kampenhout pakte dit seizoen veel van zijn punten in eigen huis, maar beet vanmiddag al voor de tweede keer op rij in het zand aan de Zeypestraat. Ditmaal was KVK Wellen met 0-2 te sterk, al kostte het de Limburgers zichtbaar moeite om afstand te nemen van een strijdend geel-blauw.

Trainer Dessaer kon met onder meer Goovaerts en Vangrunderbeek terug op enkele sterkhouders rekenen, al was het vooral de behouden speelwijze waar Wellen z’n handen vol mee had. “We hadden de heenmatch met 4-0 verloren, dan zet je niet zomaar de deur open natuurlijk”, weet Nik Vangrunderbeek. “Pas op, het had daar ook anders kunnen lopen als we onze kansen op de gelijkmaker hadden gepakt. Maar goed, gezien onze huidige positie in de ranking besloten we nog meer dan anders vanuit een stevige organisatie te starten. Daardoor mondde de wedstrijd uit in een tactisch steekspel en was het echt zoeken naar openingen.”

Olympische goal

Een gesloten match zonder veel kansen dus, tot de 0-1 bijna letterlijk uit de lucht kwam vallen. “Het was een goed getrapte hoekschop, daar niet van, maar ik denk niet dat het de bedoeling was om hem rechtstreeks binnen te trappen en een Olympisch doelpunt te maken”, kan er nog een lachje vanaf bij de kapitein. “Nadien hebben we het geweer van schouder proberen te veranderen en was er wel wat dreiging, maar het was zeker niet zo dat we nog aanspraak konden maken op de gelijkmaker. Tja, zo’n vierde nederlaag op rij is natuurlijk niets om vrolijk van te worden, maar tegen dit Wellen is verliezen geen schande. En in het klassement is alles nog mogelijk en is er geen man overboord, dus ik probeer het liever positief te bekijken. Maar dat we dringend punten moeten beginnen te pakken, staat vast.”

Tackles

Voor Vangrunderbeek werd het zijn eerste competitiematch in anderhalve maand tijd. “Begin december viel ik uit met een verrekking aan de mediale band, maar samen met de kiné heb ik de afgelopen tijd hard aan mijn terugkeer gewerkt”, laat hij nog weten. “Ik voelde in die eerste helft dat het me zeker nog aan matchritme ontbreekt, maar ik ben blij dat ik eindelijk terug aan spelen kan toekomen. Ik kreeg wel redelijk wat tackles op de benen te verwerken, dat is zowat het enige wat ik niet gemist heb tussen de lijnen.”