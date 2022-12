Nijlen verliest tegen Betekom al voor vierde keer dit seizoen punten in slotminuten (1-1): “Het is elke keer iets anders”

KFC Nijlen is er alweer niet in geslaagd om te winnen. Op eigen veld tegen concurrent Betekom zag het er nochtans lange tijd naar uit dat de Nijlenaren voor het eerst in twee maanden nog eens een driepunter zouden pakken na een goal van Gianni Van Den Buijs, maar al voor de vierde keer dit seizoen ging het mis in de slotfase.

Op 24 september leed Nijlen een eerste keer laat puntenverlies toen het in minuut 92 de 1-1 slikte tegen Sint-Lenaarts. Op 5 november gaf het tegen Schoonbeek-Beverst dan weer een 2-0 voorsprong weg en viel de 2-2 vijf minuten voor tijd. Twee weken later ging Wezel Sport, ondanks een late gelijkmaker van Vollon, toch ook weer met de drie punten aan de haal dankzij een goal diep in blessuretijd (1-2) en dit weekend griste Betekom, ook al in de extra tijd, nog een punt mee naar huis (1-1). Toegegeven, begin oktober pakten de Nijlenaren op eenzelfde manier ook al eens vier op zes in duels met Pelt en Wijgmaal (1-1 en 2-1), maar daar tegenover staat in schril contrast dat ze in net geen kwart van hun wedstrijden puntenverlies leden in die omstandigheden en al gauw een punt of zeven door de neus zagen geboord.

Elke keer iets anders

“Zelfs met de helft van die punten ga je op een veilige plaats de winterstop in”, weet doelpuntenmaker Gianni Van Den Buijs. “We hadden het er na de match ook nog even over in de kleedkamer, maar niemand van ons heeft er een verklaring voor. Vooral omdat er ook elke keer iets anders aan de basis ligt van die goals. Het is niet zo dat elke keer hetzelfde probleem terugkeert. Nu gaven we een corner wat makkelijk weg en was het na de wissels een fractie van een seconde langer afstemmen om in organisatie te staan. Die fractie kwam ons duur te staan.”

“Dan kan je met de vinger wijzen of de zwarte piet doorschuiven, maar dat helpt ons ook niet verder. Dan lijkt vooral het cliché te kloppen dat we in de hoek zitten waar de klappen vallen. Als je bovenaan staat, gaan zo’n kansen over of naast, nu gaan ze binnen. Maar het enige wat we hieruit kunnen meenemen, is dat we er nóg meer onze kop voor moeten leggen. Een match duurt geen 90, maar 95 minuten en pas als de scheids affluit kan je zeker zijn.”

Maar 1-0

“Tegelijkertijd moeten we onszelf ook gewoon belonen. In de tweede helft gebeurde er aan beide kanten nog heel weinig en dat maakt het puntenverlies ook dubbel zo zuur, maar vooral voor de rust had de score hoger moeten zijn dan 1-0. De coach koos ervoor om vanuit de organisatie en een goed blok tot kansen proberen te komen en dat lukte aardig. Jammer genoeg bleef het bij die 1-0 en kwam ons dat nog duur te staan.”

Trainerswissel

“Of iedereen nog in de ommekeer gelooft? Absoluut. Vorige week was het misschien nog iets te kort dag na de trainerswissel, maar nu zag je al meer het resultaat van wat die teweeg bracht. Mijn eerste indruk over de aanpak van onze nieuwe coach (Sam Vermeulen red.) is dan ook positief. Ik geloof in de ideeën die hij in de groep wil slijpen om tot resultaten te komen. Zeker in de situatie waarin we nu zitten, kijkt hij naar de kwaliteiten van de groep en houdt hij niet halsstarrig vast aan een systeem.”

“En onze situatie is ook niet uitzichtloos. Hoe slecht het er ook allemaal uitziet, mits een zege tegen Kampenhout volgend weekend kunnen we de degradatiezone nog altijd ontspringen vlak voor de winterstop. Wat me ook nog sterkt in het geloof in de goede afloop is dat we, behalve door twee ploegen misschien, nooit zijn weggespeeld. Hard blijven werken is dus de boodschap en hopelijk volgt de ommekeer dan snel. Een zege tegen Kampenhout zou heel veel deugd doen met het oog op een belangrijke januarimaand waarin we veel concurrenten ontmoeten.”

KFC Nijlen - KAC Betekom 1-1

Nijlen: Bielen, Engelen, Van Den Buijs, Vollon (89' Lenchant), Paulissen, Peeters (80' Struyf), Bruyninckx (68' Luyten), Beqa, Verlinden, Vets, Faes.

Betekom: Lopes Gomes, Pelgrims, El Hadj, De Keukeleere, Vander Elst (60' Clerckx), Vermeiren, Mateso-Liongola, Hermans, Van Den Broeck, Nsumbu Tanda (60' Janssens), De Winter.

Doelpunten: 42' Van Den Buijs (1-0), 90' El Hadj (1-1).

Geel: Vermeiren, Peeters, Vets.