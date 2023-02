Nijlen klopt Beringen en houdt kansen op het behoud gaaf (3-0): “Op deze manier kunnen we ons redden”

Nijlen kwam uit de jaarwisseling met een zes op zes en leek operatie redding zo overtuigend te hebben ingezet, maar al snel volgde het verval. De daaropvolgende een op twaalf stortte de troepen van Sam Vermeulen opnieuw in acuut degradatiegevaar en dus moest er gewonnen worden van Beringen om niet dieper weg te zakken. Die boodschap had de Nijlense spelersgroep goed begrepen, want ze won overtuigend met 3-0.

“We moesten weer als ploeg spelen”, zegt Nijlen-doelman Lars Bielen die voor de vijfde keer dit seizoen zijn netten schoon hield. “Het is niet zo dat we als los zand op het veld stonden, maar in onze positie is het zo dat als je geen punten pakt, er toch wat twijfel in de groep sluipt. Die twijfel hebben we geprobeerd te bannen en daar zijn we goed in geslaagd. We hebben daar als groep over gesproken en de coach heeft iedereen ook nog eens op scherp gezet.”

Organisatie

“Ons seizoen zou weliswaar nog niet voorbij zijn geweest als we verloren van Beringen, maar tegen je concurrenten moet je gewoon winnen. Zowel wat de rangschikking betreft als voor de flow waarmee je het vervolg in gaat. We begonnen fel en zetten de tegenstander onder druk op het juiste moment. Yens (Peeters red.) scoorde een knappe openingsgoal en ook daarna bleven we voor de voetballende oplossing kiezen. Vlak voor rust kwamen we wel even onder druk, maar de organisatie stond pal en na de pauze diepten we de score verder uit. Die clean sheet? Dat is natuurlijk een heel leuk extraatje, maar het is de verdienste van de hele ploeg.”

0 op 21

“Deze zege doet natuurlijk deugd, maar iedereen beseft dat we er nog lang niet zijn. Binnen twee weken spelen we tegen hekkensluiter Witgoor en verder tegen de volledige top vijf. We zullen dus elke wedstrijd met dezelfde mentaliteit aan de aftrap moeten verschijnen. Als dat lukt hebben we een goede kans om ons te redden, want dan vind ik dat we van niemand bang hoeven te zijn in deze reeks. In de heenronde pakten we zowel tegen Beringen, Witgoor als de top vijf, geen enkel punt. We hebben dus nog wel het een en ander recht te zetten.”

KFC Nijlen - KVK Beringen 3-0

Nijlen: Bielen, Vanderheyden (88' Weyns), Engelen, Van Den Buijs, Peeters, Bruyninckx, Verstraeten (70' Vets), Beqa, Verlinden, Dejonghe (74' Nesen), Faes.

Beringen: Delarbre (7' Decoopman), Montagnino, Cavcic (32' Cavcic), McMillen, Er, Demirsoy, Schmitz, Koeman (75' Kislali), Tarcan (80' Yazgan), Creemers, Yakupçebioglu.

Doelpunten: 20' Peeters (1-0), 44' en 87' Vanderheyden (2-0 en 3-0, pen.).

Geel: Verlinden, McMillen.