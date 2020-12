Nigel Smith verlengt contract bij FC Meulebeke en viert voor het eerst Kerstmis in België

Torhoutenaar Nigel Smith, die in januari 55 jaar wordt, is alvast opgetogen met het vertrouwen dat FC Meulebeke in hem en zijn team stelt. “Ik ben een trainer die graag aan een mooi project werkt en jaar na jaar voort kan bouwen”, weet de ervaren oefenmeester. “Bij Dosko Beveren was ik destijds vier seizoenen actief terwijl ik bij SV Rumbeke acht seizoenen lang het trainersplunje aan had. FC Meulebeke heeft ook een langetermijnvisie en ik kan me volledig vinden in dit project. Ik ben dan ook blij dat ik samen met mijn twee assistenten volgend seizoen de sportieve lijnen voort mag uittekenen.”

Tien matchen

Nigel Smith werd vorig jaar in december door FC Meulebeke binnengehaald. “In één jaar tijd speelden we slechts tien matchen”, beklemtoont de Meulebeekse coach. “Bitter weinig, maar toch konden we de promotie naar eerste provinciale afdwingen en staan we nu met een zes op vijftien in de stand. Niet slecht, maar we hadden meer punten moeten totaliseren, want we stonden ook niet altijd compleet.”

“Het zijn inderdaad vreemde en beangstigende tijden, maar we moeten verder. Als promovendus geniet het behoud alle prioriteiten en moeten we nu in die resterende tien matchen ons vel zien te redden. Ik heb er alvast goede hoop in, want het is de ambitie van de club om op termijn een volwaardige eersteprovincialer te worden. Met de nodige standvastigheid binnen de club, want de voorbije jaren ging de club te vaak bergop maar ook bergaf.”

Eerste kerst in België

Voor Nigel Smith wordt deze kerst alvast iets heel speciaals. “Ik ben sinds 1986 in België, maar in de kerstperiode trok ik steeds naar Engeland, mijn geboorteland. Nu moet ik voor het eerst in België de feestdagen vieren, want ik was niet van plan om naar Engeland te trekken en dan veertien dagen in quarantaine te moeten. Gewoonlijk logeerde ik ook telkens bij mijn vader, dat mag nu ook niet meer. Het wordt voor onze familie een wat vreemde kerst, maar dat zal wellicht voor iedereen gelden. Alvast aan iedereen een ‘Merry Christmas’ toegewenst.”

