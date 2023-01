Nieuwkomers Nathan Amoah en Yanis Mokhtari bij SK Tongeren: “Hopelijk kunnen we ons meteen tonen in thuistopper tegen Sporting Hasselt”

Nathan Amoah

“Of ik blij ben met mijn overgang naar SK Tongeren? Natuurlijk. Een ideale club om speelgelegenheid te krijgen en stappen voorwaarts te zetten in mijn jonge carrière”, stelde de 20-jarige rechterflankspeler Nathan Amoah uit Maasmechelen. “Als kleine jongen was het voor mij een moeilijke periode. Ik had last van groeipijnen tot mijn zestiende jaar. Op 18-jarige leeftijd werd ik opgemerkt door een scout en kon bij Napoli voor anderhalf jaar aan de slag. Een leerrijke en formidabele periode. Ik trainde mee met de A-kern en had een goed contact met Dries Mertens. Het was ook schitterend om de thuiswedstrijden van Napoli te volgen. Wat een geweldige sfeer. Afgelopen zomer kwam ik bij Patro Eisden terecht. T1 Stijn Stijnen is een schitterende coach, maar hij koos voor meer ervaring in zijn team. Dus logisch dat ik weinig speelminuten kreeg. Toen het voorstel kwam om hier bij SK Tongeren een half jaar te komen voetballen was de deal snel in kannen en kruiken. Ik ken trainer Tomas Daumantas via een vriend en zijn manier van voetballen is op mijn lijf geschreven. Ik kom het beste tot mijn recht in een 3-5-2 systeem. Of ik het niveau van tweede nationale B kan inschatten? Het is een reeks lager, maar het niveau is zeker aardig. Ik ken Belisia en Lokeren en dat zijn toch ploegen die zeker in eerste nationale kunnen meedraaien. Het is in elk geval goed voor mijn ontwikkeling en als ik mij bij SK Tongeren kan tonen zit er misschien een mogelijkheid in om volgend seizoen bij Patro Eisden te kunnen doorbreken. Eerst alle focus naar zaterdagavond. Hopelijk kan ik mijn debuut vieren in de thuistopper tegen Sporting Hasselt”, besluit Amoah, geboren in Nederland, maar ook de Ghanese nationaliteit bezit.