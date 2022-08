Nieuwkomer Zakaria Atteri (FCV Dender): “Automatismen moeten er ingeslepen worden”

De sterkhouders Smet, Ragolle, Rôdes, Van Oudenhove en Rajsel startten op de bank. Jette voetbalde met een laag blok en ondanks veel veldoverwicht was er voor de thuisploeg in de eerste helft geen doorkomen aan. Na de rust brak Atteri met twee doelpunten de ban. Vooral de eerste goal was een pareltje. Hij schakelde met een verrassende beweging zijn man uit en rondde een snelle uitbraak af. Nummer twee kopte hij uit hoekschop tegen de netten. De Jetse doelman D’Alberto hield hem in de slotfase van een derde doelpunt en bij een twee-tegen-één situatie speelde Rajsel de bal onzuiver af.

Atteri viel vorige weekend goed in op RWD Molenbeek en trok tegen Jette de positieve lijn door. Samen met de ploeg kende hij nochtans een moeizame voorbereiding en competitiestart. “Dat is niet onlogisch”, zegt de 21-jarige spits. “We moeten de tijd krijgen om er de automatismen in te slijpen. Als nieuwe speler was het voor mij aanpassen. Het was wel leuk dat ik door de supporters meteen werd aanvaard. Omdat ik met mijn vorige club Knokke FC in de beslissende match om de titel had gescoord tegen Club Luik, werd ik als het ware als een held ontvangen. De stap naar de Challenger Pro League is groot, maar ik ben nog jong en ambitieus. Ik wil me bij Dender bewijzen en op termijn een transfer naar het buitenland versieren.”

Mooie stap voorwaarts

De jonge spits zette met twee goals tegen Jette alvast een mooie stap voorwaarts. “We verwachtten dat de Brusselaars met een laag blok zouden verdedigen en hadden het lange tijd moeilijk, want we kregen nauwelijks ruimte om te voetballen”, vervolgt Atteri. “In de tweede helft toonden we ons fysiek sterker en trokken verdiend het laken naar ons. Het zware werk in de voorbereiding loont, want ook op RWD Molenbeek waren we in de tweede helft de betere ploeg. Jammer genoeg keerden we puntenloos huiswaarts, maar we moeten aan de nul punten op zes niet te veel belang hechten. We hebben pas een probleem als er tegen SL 16 FC wordt verloren.”

In de voorbereiding nam Dender vlot de maat van de beloften van AA Gent, maar daar wil Atteri geen verregaande conclusies uit trekken. “Een oefenwedstrijd is niet te vergelijken met een competitiematch en ik schat de waarde van de beloften van Standard hoger in. De Luikenaars hebben heel wat jeugdig talent in hun rangen. We zullen de match alleszins scherp moeten aanvatten.”

