Nieuwkomer Yannick Mols boekt met Wezel Sport overtuigende 6-0 overwinning tegen Lutlommel

voetbal derde nationale BWezel Sport, dat vorig seizoen de titel behaalde in eerste provinciale, heeft zaterdagavond het seizoen op een heel overtuigende manier ingezet. In zijn eerste wedstrijd voor de Cofidis Cup, won de Molse formatie met overtuigende 6-0-cijfers van Lutlommel. Nieuwkomer Yannick Mol scoorde één keer en was goed voor twee assists.

Het echte grote werk begint pas begin september, maar voor Wezel Sport is het nieuwe voetbalseizoen alvast goed begonnen. Het liet Lutlommel in de eerste bekerwedstrijd kansloos. “De eindstand zegt voldoende”, reageert Yannick Mols, die in het tussenseizoen de overstap maakte van Houtvenne naar Wezel. “Ik was aan een nieuwe uitdaging toe. Toen Wezel aanklopte, heb ik geen moment getwijfeld. Vooral omdat ik er opnieuw met mijn broer Jarne kan samenspelen. Het is van de jeugd bij Westerlo geleden dat we nog eens samen in een ploeg hebben gespeeld.”

Geslaagd

Yannick Mols kreeg voor de bekerwedstrijd tegen Lutlommel meteen een plaats in de basis, waar hij deel uitmaakte van het aanvallende compartiment. “Ik ben bijzonder blij met het vertrouwen van de trainer. Uiteindelijk beschikken we over een grote, en heel evenwaardige, kern. Dat ik zelf kon scoren en een aandeel had in nog twee andere doelpunten, maakt het nog wat mooier. Voor het vertrouwen is zo’n prestatie welkom.”

Dessel Sport

In afwachting van de volgende ronde van de Beker van België, waarin Wezel het moet opnemen tegen de winnaar van United Richelle A - Bree Beek A, speelt Wezel dinsdagavond om 19.30 uur voor eigen volk vriendschappelijk tegen de buren van Dessel Sport.

“Het is altijd heel aangenaam om tijdens de voorbereiding partijen te kunnen spelen tegen ploegen uit de buurt”, meent de Balenaar. “Met Dessel krijgen we een vooraanstaande ploeg uit eerste nationale over de vloer. Het zijn die ontmoetingen die een welgekomen afwisseling zijn in een drukke voorbereiding. Wie de opponent volgende week in de beker ook mag zijn, het blijft een treffen tegen een onbekende tegenstander. Het zou mooi zijn om in die competitie nog even te kunnen doorgaan.”

