Nieuwkomer VTI Hasselt pakt drie op vier: “Onverhoopt resultaat”

Volleybal eerste nationalePromovendus VTI Hasselt is de competitie in eerste nationale gestart met een drie op vier. De hoofdstedelingen liepen op de eerste speeldag tegen een nederlaag op het veld van Thimister aan, maar daarna werd er niet meer verloren. Zaterdag pakte Hasselt een vlotte 3-0-winst tegen Torhout. “Dat was een onverhoopte zege. Natuurlijk ben ik tevreden, maar het seizoen is nog lang, afwachten dus”, reageert T1 Bart Renders.

Hasselt promoveerde op het einde van vorig seizoen naar eerste nationale en werd daarmee na Maaseik en Achel de derde Limburgse mannenploeg. Niet dat de VTI-jongens meteen de intentie hebben op de die ploegen naar de kroon te steken, een rustig seizoen in de nieuwe reeks stond voorop. “Dat blijft ook zo”, reageert Bart Renders. De T1 van Hasselt is tevreden met de drie op drie, maar tempert ook het enthousiasme. “Zaterdagavond stonden we op een gedeelde derde plaats, maar als alle wedstrijden gespeeld zijn, valt het klassement in een correcte plooi.”

Mooie start

Hoe dan ook, Hasselt heeft zijn start in eerste nationale niet gemist. Op de openingsspeeldag liep het nog fout tegen Thimister, nochtans een wedstrijd waar de Hasselaren veel van verwacht hadden. “We wilden natuurlijk goed beginnen, maar Thimister is een heel stevige ploeg. Vorig seizoen won het team alle wedstrijden in de heenronde. We waren dus gewaarschuwd”, aldus Renders. “De verliesmatch was dus geen verrassing, maar daarna hebben we het goede ritme gevonden. We hebben de overwinningen alleszins niet gestolen.”

Nog beter doen

Zaterdag pakte VTI stevig uit tegen de West-Vlamingen uit Torhout. Alleen in de derde set konden de bezoekers weerwerk bieden. “We speelden een goede match waarin we getoond hebben wat Hasselt dit seizoen kan. Al denk ik wel dat we nog beter kunnen. De meeste ploegen trouwens en daarom kan je na vier wedstrijden nog geen conclusies trekken. Maar goed, we hebben gedaan wat we hoopten te doen. Onze volgende wedstrijd brengt ons naar Hemiksem. Dat wordt een interessante waardemeter. De Antwerpenaren zijn trouwens een ploeg waarvan ik verwacht dat ze nog mooie dingen kunnen laten zien.”

