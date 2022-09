Nieuwkomer Tom Van Hyfte komt niet uitbollen: “Ik zie er naar uit om de kleuren van Evergem 2020 te verdedigen”

Thuis

Aanpassingsproblemen had Van Hyfte in Evergem niet. Hij voelde er zich zelfs meteen thuis. “Op donderdag trainden we in Ertvelde en dan kon ik met de thuis naar de training komen. Zalig. En in de spelersgroep voelde ik me ook meteen thuis. Sven Saey en Kenneth Lammens kende ik al en jongens als Tommy Jacobs, Jesse Brouwers en Joren Hebberecht liep ik wel eens tegen het lijf op toernooitjes. Ook Jeroen Cocquyt kende ik al langer. Ik had meteen een goed gevoel. Ik zag hun eerste wedstrijd tegen Hansbeke en vooral het voetballend vermogen van de ploeg valt op. Ik kijk er naar uit om zelf de schoenen aan te trekken.”

Tegenstanders

Promotie is bijna een ‘must’ voor Evergem 2020. Van Hyfte ziet zichzelf vooral als een 6 of 8. “Ik kan ook op positie tien spelen, maar als zes of acht voel ik me het beste. We hebben trouwens nog wel meer jongens die op tien kunnen spelen. Of ik een leidersrol zal opeisen? Ik denk het niet, al zal ik de jongens rondom mij wel coachen. Al lachend zeggen de tegenstanders dat we een veteranenploeg zijn, dus iedereen weet intussen wel hoe voetbal gespeeld wordt. Op zich is het wel leuk dat de lat zo hoog gelegd wordt. Dat houdt me scherp. Ik volg het provinciaal voetbal wel een beetje, maar ik ga vooral af op wat mij verteld wordt. Ik hoor dat Watervliet, Wachtebeke, Muide en Lochristi de ploegen zijn die het hoogst ingeschat mogen worden. Zo wordt het komend weekend al een eerste topper, want we trekken naar Lochristi. Ik tel al af.”