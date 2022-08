Nieuwkomer Stéphane Odimboleko geeft visitekaartje af bij Hoogstraten: “Ik voel me hier al helemaal thuis”

voetbal eerste nationaleNa zeges in Loenhout (0-5) en Sint-Lenaarts (1-3) wonnen de Rooikens zaterdagavond thuis tegen de beloften van Lierse (4-2) ook hun derde oefenmatch in anderhalve week tijd. Onder meer Stéphane Odimboleko toonde zich bijzonder bedrijvig aan Hoogstraatse kant.

Net als tegen Loenhout pikte Odimboleko afgelopen weekend zijn doelpuntje mee. “En toch moet ik nog efficiënter worden”, is de 26-jarige flankaanvaller kritisch voor zichzelf. “Ik heb tenslotte verschillende kansen gehad, maar uiteindelijk heb ik maar één keer gescoord. Dat is dus nog een werkpuntje voor de komende weken, want het echte werk komt er heel snel aan (Hoogstraten begint op 17 augustus aan de competitie tegen de beloften van OH Leuven, red.).”

Tactisch leerproces

Ondanks die missers kan een bedrijvige Odimboleko terugblikken op een prima partij zaterdag. “Ik heb het beste van mezelf gegeven en het ging inderdaad best lekker. Ik ben in elk geval tevreden tot nu toe. Ik voel me hier bijvoorbeeld al helemaal thuis. Ook naast het veld trouwens, want ik ben een tijdje geleden in Hoogstraten komen wonen. Zo ben ik ook bij de club terechtgekomen. Bovendien heb ik blijkbaar een goede indruk nagelaten op Frank (Belmans, red.), want hij kende mij nog uit het verleden. Hij gelooft duidelijk in mij. Al moet ik vooral op tactisch vlak nog wel wat bijleren, maar dat komt wel goed met zo’n coach.”

Blessure Vincent Van Dyck valt mee

Ondertussen strikte Hoogstraten met Simon Loshi ook nog een extra (rechterflank)verdediger. De 22-jarige Loshi komt over van het Nederlandse ASWH Ambacht. De blessure van Vincent Van Dyck, die ook op de rechtsachter uit de voeten kan, valt dan weer enigszins mee. Nadat hij een dikke maand geleden geblesseerd uitviel tegen Antwerp werd gevreesd dat Van Dyck opnieuw de kruisbanden van zijn knie gescheurd had, maar verder onderzoek wees uit dat het om een scheurtje in de meniscus gaat. Hij zou daardoor nog iets meer dan een maand out zijn. Met aanvaller Ricardo Brandon lieten De Rooikens tegen Lierse trouwens ook nog een tester opdraven.

Meer lezen: voetbal in eerste nationale