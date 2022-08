Nieuwkomer Sheldon Bateau (SK Beveren) na één dag in de basis: “Zit aan zestig procent”

voetbal challenger pro leagueDaags nadat hij voorgesteld werd, stond Sheldon Bateau (31) al in de basis bij SK Beveren. Puntengewin kwam er niet, maar de centrale verdediger kon gezien de omstandigheden terugkijken op een geslaagd debuut. En dat allemaal omdat Aleksandar Vukotic last had van ‘transferitis’.

“Waarom Aleksandar Vukotic niet aanwezig was? Hij was mentaal niet klaar. Hij is bezig met een transfer en heeft dat zelf ook aangegeven. Die eerlijkheid stel ik wel op prijs", aldus Wim De Decker achteraf.

Een versneld debuut voor Sheldon Bateau, ex-KV Mechelen, dus. “Op basis van één training kon ik niet inschatten waar Sheldon al stond, uiteraard."

Het pakte al bij al goed uit, Bateau hield het uiteindelijk 75 minuten vol. “Het waren moeilijke omstandigheden, maar ik heb m'n best gedaan voor deze club”, aldus Bateau achteraf. “Ik heb me gegeven tot er niets meer in de tank zat. Ik hield het langer dan verwacht vol. Ik dacht dat ik het een helft zou uithouden, misschien zelfs een uur. Die 75 minuten was het maximum. Dat ik startte was geen grote verrassing, maar het kwam wel snel. Ik geloof dat ik nog maar aan zestig procent van mijn fysieke capaciteiten zit. Ik trainde in Turkije in de voorbereiding niet met het team. Er is dus nog ruimte voor verbetering.”

Plan en uitdaging

Aan het eind stond er een 1-0-nederlaag op het bord. “Het was moeilijk in deze omstandigheden. Ik vond dat we meer hadden moeten doen met onze kansen. Er zit echt wel kwaliteit en potentieel in deze groep, maar met die zaken alleen ben je niets als er geen resultaten volgen.”

Bateau ziet het dus wel zitten met dit Beveren. “Waarom ik voor Beveren koos? België is mijn tweede thuis én ze hebben hier een goed project. Er is een plan en een uitdaging. Ik hou wel van interessante uitdagingen. Ik weet dat het een goeie club is, dat heb ik gemerkt toen ik de voorbije jaren tegen dit team speelde. Het systeem? Ik speelde al een lange tijd niet meer met vijf achterin. Ik denk dat het van onder Jankovic en Vercauteren geleden is dat ik nog in die formatie speelde. Ik moet vooral mijn ploegmaats beter leren kennen en dan komt het goed.”

