Nieuwkomer Seppe Brulmans: “Bij Bocholt VV vielen de puzzelstukken in elkaar”

De kalender vertelt ons dat de winterdagen in zicht zijn, maar toch wist Bocholt VV nog een aanwinst te strikken. En niet zomaar eentje. Seppe Brulmans is de man die haast evenveel mooie transfers als mokerslagen meemaakte in zijn voetballende dagen. Zo ging het na zijn opleiding bij Genk en Mechelen richting Dessel, Helmond, Thes, Deinze, Patro en zowaar de Spaanse derdeklasser Dux Inter de Madrid.

“Een ideetje van mijn vriend Thibaut Courtois. Hij kende mensen binnen die club, legde de contacten en ik was klaar voor een geweldig avontuur. Een andere voetbalcultuur, het profbestaan, enorme stadions voor duizenden toeschouwers… Een onvergetelijke ervaring. Aangezien het ook sportief naar wens ging, was ik klaar voor een tweede seizoen tot de voorzitter halfweg de zomer besliste de club van de hand te doen. Einde verhaal voor deze jongen die dus ineens op zoek moest naar een andere club. En dat op een moment dat de meeste clubs hun plannen al rond hadden.”

Dat het uiteindelijk België en tweede amateurclub Bocholt VV werd is nog een ander verhaal. “Klopt, want ook privé kwam er een ommekeer toen bleek dat mijn vriendin zwanger was van ons eerste kindje. Dat wordt verwacht in de lente. Zij heeft bovendien een vaste baan in Tongeren. Ik was op dat moment nergens en ik had al mijn deel gehad van de onvoorspelbaarheden in het voetbal gehad. Tegenslag, valse beloften, foute keuzes…Voor elke voetballer die geluk heeft, zijn er evenveel die de keerzijde van de medaille zien. Kortom, allemaal signalen dat het tijd was voor wat stabiliteit in mijn leven.”

“Er volgden nogal wat aanbiedingen, ook in hogere reeksen maar op de één of andere manier ging het altijd wel ergens fout. Bovendien zocht ik liefst een bestemming binnen een redelijke afstand van mijn woonst in Borgloon, wilde ik een wat langere verbintenis en moet één en ander te rijmen zijn met een aantal professionele activiteiten die ik de volgende maanden op poten wil zetten. Geen eenvoudige puzzel, maar bij Bocholt vielen de puzzelstukken in elkaar.”

“Bocholt was voor mij vanaf het eerste gesprek ‘een verademing’. Eerlijke taal, gastvrije mensen en de ambitie om de volgende jaren een stap hogerop te zetten. Dat men mij met een contract van drie en een half seizoen het vertrouwen geeft om mee in die visie te stappen, gaf me meteen vertrouwen in de goede afloop. Ook sportief voel ik me beter dan ooit. In Spanje speelde ik in een reeks die niet onder doet voor onze tweede klasse en ik ben er op gebrand me nu ook in eigen Limburg te tonen. Ik denk dat Bocholt bezig is aan een soort overgangsjaar waarin al die jeugdige, gretige talenten in onze spelersgroep kunnen doorgroeien. Die wedstrijd van zaterdag tegen leider Hasselt kan ons alvast een indicatie geven over de realistische doelstellingen voor dit jaar. Hoe dan ook, na een weekendje griep voel ik me weer kiplekker en kijk met vertrouwen naar het vervolg.”

Sporting Hasselt - Bocholt VV op zaterdag 26 november om 20 uur.

