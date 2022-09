Nieuwkomer Roel Tambeur maakt met KFC Herent einde aan ongeslagen reeks Boka United: “Gelijkmaker was kleine domper”

Op de eerste overwinning is het nog wachten, maar nu al is duidelijk dat KFC Herent een aanwinst is voor eerste provinciale. De kampioen in tweede was afgelopen weekend lange tijd aan de winnende hand tegen het ongeslagen Boka United, maar moest in het slotkwartier de gelijkmaker toestaan.

“Op die manier nog de zege uit handen moeten geven, is altijd wel een beetje zuur”, weet Roel Tambeur. “Temeer omdat we echt wel die volle buit verdienden. Maar goed, ik denk dat dat nog een beetje een leerproces is waar we met z’n allen door moeten. Deze ploeg is het natuurlijk niet gewend om veel punten prijs te geven. Maar misschien willen we het op sommige momenten allemaal net iets te mooi doen en moeten we soms wat zakelijker durven zijn. Slagen we daarin, dan ben ik er wel van overtuigd dat we snel die aansluiting met de middenmoot kunnen maken.”

Zwaar programma

Voorlopig blijven de troepen van coach Crabbé evenwel steken op een 2 op 12. “Daarmee werden we sowieso te karig beloond”, meent de rechtsback. “Ik was er de eerste twee wedstrijden zelf niet bij toen we twee keer de boot ingingen, maar blijkbaar konden we in beide matchen aanspraak maken op puntengewin. En dan te denken dat de vier ploegen die we momenteel al tegenover ons kregen op dit moment één voor één in de top vijf prijken, dus dat bevestigt alleen maar dat we zeker niet moeten wanhopen en op zich wel een goeie start gemaakt hebben.”

Physical coach OHL

Tambeur is een nieuw gezicht in de kern van Herent en dat is sowieso al vrij uitzonderlijk gezien het beperkt aantal externe spelers dat er in de A-kern huist. “Ik vind het anders wel mooi dat ze erover waken dat de eigen jeugd genoeg kansen krijgt om door te stromen”, pikt hij in. “Zelf kende ik op voorhand wel een aantal jongens van de A-kern en bovendien speelt mijn zus Lies bij de eerste vrouwenploeg. Dat laatste is op zich wel plezant, maar het heeft geen doorslaggevende rol gespeeld in mijn keuze voor Herent. Ik heb in totaal negen jaar voor Heist gespeeld, maar de combinatie met het werk als physical coach in Genk deed me vorig jaar zelfs even afscheid nemen van het actieve voetbal. Gaandeweg merkte ik wel dat ik de competitie miste, ook al stond ik overdag dan de hele tijd op het veld. Ondertussen neem ik de fysieke begeleiding van het A-team van OHL voor mijn rekening en dan is Herent eigenlijk ideaal qua afstand. Op de trainingen ben ik quasi altijd present, alleen de matchen zijn soms een probleem als ze samenvallen met die van OHL.”