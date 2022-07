Nieuwkomer Robin Vollon (26) en KFC Nijlen beginnen met stille ambities aan voorbereiding: “Niets moet, maar we willen wel heel graag”

Ook KFC Nijlen begon maandagavond aan de voorbereiding en dat deed trainer Kenny Thompson met een grotendeels dezelfde spelersgroep als vorig seizoen. Onder de nieuwe gezichten wel Robin Vollon die in het tussenseizoen Cappellen verliet. Opvallend: Nijlen is voor de 26-jarige aanvaller zijn achtste club in evenveel seizoenen.

“Het is niet dat ik een moeilijke jongen ben hoor”, lacht Vollon. “Ik wil gewoon alles uit mijn carrière halen en daar werk ik keihard voor. Sommige spelers mikken meteen hoog en moeten daarna stappen terug zetten, maar ik kies er bewust voor gestaag hogerop te klimmen. Ik nader stilaan mijn beste jaren en dus wordt het ook tijd om mijn beste niveau te halen. Ik kwam naar Nijlen om te knallen en dat betekent dat ik mezelf belangrijk wil maken voor de ploeg met goals en assists.”

“Waarom ik Cappellen verliet? Dat ik hier meer speelkansen zal krijgen, wil ik niet gezegd hebben, want dat weet je nooit vooraf. Het was veelal omwille van persoonlijke redenen. Ik woon in Zandhoven en dan is Nijlen stukken dichterbij dan Kapellen. Dat is makkelijker te combineren met het vaderschap. Mijn zoontje Ruíz is pas vier maanden en ik wil tijd voor hem maken. Tot slot spraken ook de ambities me aan. In Nijlen zal men zich nooit laten vangen aan grootspraak, maar dat betekent niet dat men er zomaar wat aanmoddert.”

Druk

“Dat sprak me ook zo aan in gesprekken met de coach. Je merkt aan alles dat hij op termijn omhoog wil met deze club en daar wil ik graag bij helpen. Druk is er naar goede gewoonte niet in clubverband, maar die leg ik mezelf wel op. Ik zou het er moeilijk mee hebben, mochten mijn statistieken tegenvallen aan het einde van de rit. Maar gelukkig is dat de drijfveer bij iedereen. Er moet niets, maar alles mag en we wíllen vooral heel graag. We willen zo hoog mogelijk eindigen en daarvoor gaan we vooral proberen om minder tegengoals te slikken dan vorig jaar.”

Pittig

“Het begin was op dat vlak veelbelovend. De sfeer zat meteen goed tijdens die eerste training en bij de wedstrijdvormen zat er ook al wel wat pit in. Het was zeker nog niet op het randje, maar het gaf wel meteen aan hoe hard iedereen ernaar uit keek om weer op het veld te staan. De groep bestaat uit een goeie mix van ervaring en een aantal jonge jongens en dat is alleen maar goed voor het evenwicht. Ik heb er heel veel zin in en neem de arbeid van de voorbereiding er graag bij. Alleen zo geraken we klaar voor de echte start.”