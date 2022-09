Nieuwkomer Rien Plasschaert schenkt Oostkamp de zege tegen Merelbeke: “Ik ben hier uitstekend opgevangen”

“Een krappe zege op papier, maar we hebben er een uitstekende partij opzitten”, stelt de 21-jarige Plasschaert. “Vooral in de eerste helft hebben we heel wat kansen gecreëerd die we niet wisten af te werken. Zico Claeys bezorgde ons vlak voor de pauze wel de verdiende voorsprong met een knappe volley. Aan de rust wisselde coach Delaere onze doelpuntenmaker om het wat anders aan te pakken in de tweede helft. We domineerden nog steeds, maar lieten ons achterin even ringeloren en zo stond het plots weer gelijk. In de slotfase pushten we naar voren en vijf minuten voor tijd maakte ik de bevrijdende winnende treffer op assist van Dylan Vanhaeren. Het was nipt, maar de drie punter zijn meer dan verdiend.”

Snelle flankspeler

Plasschaert kwam in de zomer over van de beloften van KV Oostende en scoort nu al voor de tweede week op rij voor Oostkamp. “Ik heb de goede vorm inderdaad te pakken”, bevestigt de Steenbruggeling.

“Al ben ik mijn ploegmakkers eveneens schatplichtig. Ik ben hier uitstekend opgevangen en kwam terecht in een hechte groep. Het is voor mij een pak anders voetballen dan wat ik gewend ben, maar ik heb me snel kunnen aanpassen aan dit mannenvoetbal. Mijn grootste troeven? Ik ben behoorlijk snel en probeer voor diepgang te zorgen op de flanken. De coach geeft me vertrouwen en ik voel me hier goed. Als promovendus is het in de eerste plaats zaak om zo snel mogelijk het behoud te verzekeren, maar na deze goede start vind ik dat we al een plekje in de linkerkolom mogen ambiëren.”