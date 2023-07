Nieuwkomer Rafik Belghali vindt bij KV Mechelen project op maat: “Wil goede lijn van vorig seizoen doortrekken in eerste klasse”

Triatlon Jolien Vermeylen schittert met winst in Europacup en brons op Europese Spelen: “Ver boven mijn verwachtin­gen”

Ons land heeft er een nieuw triatlontalent bij. Dat Jolien Vermeylen potentieel had om grootst te presteren, was de voorbije jaren al duidelijk geworden. Onder impuls van een nieuwe coach en nu ze zich dankzij haar topsportcontract voltijds kan toeleggen op de triatlonsport, gaan ook haar prestaties in stijgende lijn. Zo pakte 29-jarige atlete uit Averbode vorige week knap brons op de Europese Spelen om enkele dagen later naar haar eerste zege te lopen op de Europacup in een Nederlandse Holten.