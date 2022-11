Nieuwkomer Paolo Arrivas en KVK Tienen azen tegen Jong Antwerp op eerste 6 op 6: “Dankbaarheid terugbetalen tussen de lijnen”

Eindelijk begint trainer Hias terug luxeproblemen te kennen om een wedstrijdkern samen te stellen. De ziekenboeg is de voorbije weken aardig leeggelopen, met ook de laatste nieuwkomer Paolo Arrivas die ondertussen zijn eerste speelminuten achter de rug heeft. “Hoe het was om twintig minuten in te vallen tegen Knokke? Het was gewoon een hele mooie dag, niet in het minst omdat we met de ploeg de drie punten hebben gepakt”, klinkt het in meer dan behoorlijk Nederlands. “De familie was ook speciaal naar het Bergéstadion afgezakt om me voor het eerst in maanden nog eens in actie te zien komen. Het was ook voor mezelf best een emotioneel moment, want die revalidatie was toch niet de makkelijkste periode. Ik sukkelde met een fractuur aan de voet en moest zelfs gedurende twee maanden in het gips. Nadien trok ik quasi iedere dag naar Antwerpen om daar met een kiné van Club Brugge hard aan mijn terugkeer te werken.”