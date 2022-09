Nieuwkomer Olivier Myny en FCV Dender trekken naar Deinze: “Aangenaam verrast door het enthousiasme van onze spionkop”

voetbal challenger pro leagueNa het gelijkspel op Excelsior Virton en de hoopgevende prestatie tegen leider Lierse Kempenzonen trekt FCV Dender met vertrouwen naar SK Deinze. De blauwhemden gaan in de Oost-Vlaamse confrontatie voluit voor een eerste competitiezege. Nieuwkomer Olivier Myny is er rotsvast van overtuigd dat het behoud probleemloos kan verzekerd worden.

De offensieve flankspeler is een ervaringsdeskundige wat betreft degradatievoetbal in 1B, nu de Challenger Pro League genaamd. “We namen met Excelsior Moeskroen een desastreuze start en verzekerden ons na een schitterende inhaalrace sportief van het behoud”, geeft Myny aan. “Het clubbestuur slaagde er evenwel niet in de licentie te behalen en vroeg het faillissement aan, zodat rode lantaarndrager Virton alsnog in 1B mocht blijven.”

Myny mocht vorige week tegen Lierse meteen starten en deed het niet onaardig, maar hij heeft uiteraard nog een progressiemarge. “Het was ongeveer vijf maanden geleden dat ik een competitiematch gespeeld had en ik was pas een week bij Dender. Logisch dat ik nog matchritme moet opdoen. Conditioneel ben ik in orde, want ik trainde mee met een plaatselijke provinciale club en onderhield ook individueel mijn fysieke conditie.”

Vlotte integratie

De eerste kennismaking met zijn nieuwe club viel reuze mee. “De integratie binnen de spelersgroep verliep vlot. Het helpt als je enkele oude bekenden treft. Ik speelde nog met Gies en Borry samen met Roeselare. Tegen Lierse was ik aangenaam verrast door het enthousiasme van de spionkop van Dender. Ik vind dat we tegen de leider een degelijke wedstrijd speelden. Het is dan ook zuur dat we onze enthousiaste aanhang geen zege cadeau konden doen.”

Dender miste zijn competitiestart, maar ook het ambitieuze SK Deinze kan met slechts vijf punten op vijftien niet tevreden zijn over de aanhef van de competitie. Myny gelooft dan ook in de winstkansen van Dender vrijdagavond. “Het belangrijkste is dat de neuzen in dezelfde richting staan. Als we degelijk voetbal combineren met een uitstekende mentaliteit, dan zit er zeker puntenwinst in op Deinze. De clubleiding haalde de voorbije weken heel wat versterking binnen en dat moet op korte termijn renderen.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL