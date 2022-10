Nieuwkomer Nils Struys (Diegem Sport) miste nog geen minuut: “Bijleren om completere speler te worden”

De manenblussers staan op een gedeelde vijfde plaats met drie punten meer dan Diegem Sport. De thuisploeg rekent onder meer op aanwinst Nils Struys om de kloof te dichten. De 22-jarige flankspeler is met Dean Michiels, Jordy De Koker en Jannes Bautmans één van de spelers die na zes competitiewedstrijden nog geen minuut miste. “Het is mijn bedoeling om zoveel mogelijk te spelen. Ik wil bijleren om zo een completere speler te worden”, zegt de van Tienen overgekomen nieuwkomer. “Ik heb mijn plaats in de groep goed gevonden en doe mijn best om iedere week een meerwaarde te zijn voor de ploeg. Scoren kon ik nog niet, maar ik heb wel al een assist achter mijn naam. Vorig weekend zorgde ik voor de voorzet die door Yentl Egerickx werd verlengd en Maxime Mauën scoorde het beslissende doelpunt.”

“We waren heel blij met de zege en hopen die lijn door te trekken tegen RC Mechelen. Ik weet weinig van de tegenstander. Ik ken wel Nick Spaenhoven. Hij was vorig seizoen mijn ploegmaat bij Tienen maar zal er zondag niet bij zijn wegens schorsing. We gaan voluit voor de drie punten en willen verder opschuiven naar de linkerkolom. In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen. Als we als een hecht team spelen zoals vorige week, dan hoeven we van niemand schrik te hebben. Ali Barkellil en Ilias Labiad zullen nog out zijn. Sander Denayer heeft de trainingen hernomen, maar ik weet niet of hij al inzetbaar zal zijn.”

Het team helpen

Struys heeft duidelijk zijn draai gevonden bij Diegem Sport. Hij bezette al verschillende posities in het team. “Het klopt dat ik al een beetje overal gespeeld heb. De eerste matchen stond ik op de linksachterpositie. Tegen mijn voet ja, maar dat deert me niet. Ik kan dan naar binnen komen en een actie maken. Ik speelde ook al als rechtsvoor. Afgelopen wedstrijd was ik rechterwingback in een 3-5-2-systeem. Ik kom dan zowel verdedigend als aanvallend aan de bak en dat bevalt me wel. Het maakt me niet uit waar ik speel. Zolang we maar winnen en ik het team kan helpen.”