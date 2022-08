Nieuwkomer Nils Struys bekert met Diegem Sport tegen Luxemburgse eersteprovincialer RRC Longlier

We spraken met Nils Struys, één van de Diegemse nieuwkomers die tegen SK Heist de volledige wedstrijd tussen de lijnen stond. “Ik begon rechts vooraan en nadien speelde ik als rechtsachter”, licht de 22-jarige flankspeler toe. “Waar ik het liefst speel? Dat maakt me niet zoveel uit, als het maar op de flank is en zolang ik de ploeg maar kan helpen. De oefenmatch tegen SK Heist was de eerste collectieve test om te zien hoe ver we staan in onze voorbereiding. We deden het goed als team en stonden goed in blok. Het voelde goed aan.”

Nadat de bezoekers op voorsprong kwamen via Jef Colman lukte Ali Barkellil op aangeven van Sander Denayer nog voor het halfuur de gelijkmaker. De 1-1-stand bleef tot het einde op het bord. Zondag ontvangt Diegem RRC Longlier. De Luxemburgse eersteprovincialer haalde het in de eerste ronde van provinciegenoot Assenois met het kleinste verschil. “Ik ken de tegenstander totaal niet”, zegt Struys. “Ik weet wel dat we absoluut de volgende ronde moeten halen. In voetbal mag je de tegenstander nooit onderschatten, maar de trainer hamert erop dat we moeten doorstoten. Dan wacht ons in de volgende ronde eerstenationaler Rupel Boom, een mooie affiche om mee te pakken als ploeg én alweer een goede test.”

Geen stap terug

Struys komt over van eerstenationaler Tienen en tekende aan de Woluwelaan een contract voor één seizoen. “Ik kwam in contact met Diegem via Daimy Deflem”, aldus Struys. “Hij stelde voor om eens met de club te praten. Ik had een goed gesprek met coach Nico Van Nerom en we kwamen meteen tot een akkoord. Bij Tienen speelde ik wel een aantal wedstrijden met het eerste elftal, maar ik wil elke week mijn kans krijgen. Ik beschouw Diegem Sport zeker niet als een stap terug, wel als een belangrijke fase in mijn evolutie. Ik werd hartelijk verwelkomd in Diegem en kwam er terecht in een leuke groep. Mijn persoonlijke ambities? Ik zou graag een vaste waarde worden en zoveel als mogelijk een goaltje meepikken. Met de ploeg is het de ambitie om zo hoog mogelijk in de linkerkolom te eindigen.”

Ambitieus

Struys doorliep de jeugdreeksen van Oud-Heverlee Leuven. “Nadien trok ik naar Wijgmaal waar Steven De Pauw trainer was. Na een drietal weken was er de Corona-uitbraak. Toen Tienen op de proppen kwam, heb ik niet getwijfeld. Ik blijf ambitieus. Ik wil in Diegem zoveel mogelijk spelen en leren van spelers als Deflem en door goed te luisteren naar de coach. Als de kans zich voordoet, wil ik zeker nog hogerop”, besluit Struys die in Tienen woont en voor de trainingen afwisselend aan carpooling doet met Deflem.

