Nieuwkomer Nassim Saidi wil KVK Tienen eerste winst schenken tegen Jong AA Gent: “Nog efficiënter worden tussen de lijnen”

Dat KVK nog die remonte kon inzetten, had het onder meer te danken aan de uitstekend ingevallen Nassim Saidi. De flankaanvaller kwam in het tussenseizoen over van de beloften van STVV en geeft trainer Hias wat extra opties in aanvallend opzicht. “Die rechterflank is echt wel mijn lievelingspositie en het is ook daar dat ik me dit seizoen wil tonen in Tienen”, klinkt het vastberaden. “Ik ben echt wel blij met mijn keuze voor deze club, naar mijn gevoel de beste keuze die ik op mijn jonge leeftijd kon maken. Sommige mensen zullen dit misschien zien als een stap terug omdat ze de vergelijking maken met STVV. Maar goed, de realiteit is natuurlijk dat ik er deel uitmaakte van de beloftenkern. Pas op, in die reservenreeks heb je ook moeilijke wedstrijden en de concurrentie is er best groot. Maar de hoofdmacht van KVK is toch nog van een andere orde. Ik wil er zoveel mogelijk bijleren, minuten maken en vooral efficiënter worden tussen de lijnen.”