Nieuwkomer Mikkel Hoff oefent met Lindemans Aalst tegen ex-ploeg Doetinchem

Bij de Nederlanders zitten een aantal bekende gezichten. Coach van de noorderburen is Dirk Sparidans, van 2013 tot 2016 libero van Asse-Lennik. Ook middenman Jasper Diefenbach was een seizoen actief bij de voorloper van Lindemans Aalst. De Finse hoofdaanvaller Samuli Kaislasalo was twee seizoenen geleden nog te bewonderen in Schotte. Doetinchem is tot slot ook de nieuwe club van Liam McCluskey, setter bij de Red Dragons en vorig seizoen bij Maaseik, en Edson Felicissimo (ex-Borgworm).

Voor Mikkel Hoff, één van de zeven nieuwkomers bij Lindemans Aalst, is het oefenduel tegen Orion een weerzien met zijn ex-ploeg. “Ik speelde één seizoen voor Doetinchem. Het was mijn eerste buitenlandse club”, legt de 20-jarige Scandinaviër. “Ik heb er veel geleerd. We hadden een sterk team. We speelden een goed seizoen, al eindigde het niet zoals we hadden gehoopt. Zowel in de beker als de competitie bereikten we de finales, maar het lukte niet om een titel te pakken. Er zijn niet zoveel nieuwkomers bij Doetinchem. Met een aantal van mijn ex-ploegmaten heb ik nog contact. Het wordt leuk om hen terug te zien.”

Ploegmaat van Kjaer en Andersen

Na één seizoen bij onze noorderburen trok de jonge spelverdeler naar Aalst. “Mijn agent bracht me in contact met de coach en de club. Met twee ploegmaats bij het nationale team van Noorwegen sprak ik over de Belgische competitie: Tobias Kjaer van Gent en Simon Andersen, vorig seizoen middenman bij Menen. De topteams als Roeselare, Maaseik en Aalst kende ik uiteraard al. Bovendien ligt België niet ver van Nederland.”

Perfecte organisatie

Door internationale verplichtingen met Noorwegen kwam Hoff pas een week geleden aan in de Ajuinenstad. “Tot nu toe verloopt alles prima”, zegt de Noor enthousiast. “De trainingsomgeving is ideaal en de trainingen zijn goed. De club, technische staf en de coach vallen heel goed mee en alles is perfect georganiseerd. Ook de ploegmakkers vallen super mee. Het algemeen niveau van alle twaalf spelers is positief. En ook het weer in België is mooi (lacht)”.

Concurrentie

De 20-jarige Hoff zal voor de positie van passeur de concurrentie aangaan met de tien jaar oudere Portugees José Pedro Monteiro. “Gezonde concurrentie is altijd positief. Dat José meer ervaring heeft, is goed voor mij. Ik kan veel van hem leren en wie weet kan hij ook wel iets van mij opsteken. Ik ben een setter die graag met de middens en de opposite speel. Verder ben ik met mijn 1,98 meter ook groter dan José (de Portugees meet 1,89 meter, red.). Door mijn lengte kom ik aan het net aanvallend en blokkerend beter uit de verf. Verbeterpunten? Mijn leiderschapskwaliteiten moet ik nog verder ontwikkelen en ook mijn service kan nog beter”.

Meedoen voor de prijzen

Hoff kijkt uit naar de nieuwe uitdaging bij Aalst. “We hebben een goed team. Als we ons niveau halen, moeten we in staat zijn om goede resultaten neer te zetten. Het zou fijn om bovenaan mee te draaien. Ik kwam naar deze club om zoveel mogelijk te winnen. Het is de bedoeling om op alle vlakken mee te strijden voor de prijzen”.