We spraken met Maxime Capet. De Franse receptie-hoekspeler is een nieuwkomer bij de grensploeg en was de enige speler die in Aalst alle vier sets tussen de lijnen stond.

“De match in Aalst was een voorsmaakje van onze competitieopener”, zegt Capet die volgende maand zijn 25e verjaardag viert. “Voor mezelf was het een goede wedstrijd om het niveau van de Belgische competitie te kunnen inschatten en voor het team een goed moment om te zien hoe ver we staan. Vorige week wonnen we tegen Gent met 3-1. Tegen Aalst hadden we ook kunnen winnen, maar na de eerste twee gewonnen sets waren we niet constant genoeg. We maakten meer fouten en vonden niet altijd de juiste oplossingen. Soms moeten we nog wat slimmer zijn. Dat is een werkpunt. Op persoonlijk vlak moet mijn rendement nog omhoog. Mijn aanval is normaal een sterk wapen, maar ik stootte te vaak op een sterk blok. Het valt me op dat het blok fysiek sterk aanwezig is zodat pure kracht niet altijd volstaat. Als aanvaller moet je dan andere oplossingen zoeken om te scoren.”

“Het is positief dat we veel oefenwedstrijden spelen. Het is door vaak samen te spelen dat je een ploeg creëert. Vorig weekend op het driehoekstoernooi in Chaumont kwamen er een aantal werkpunten naar boven en daaraan hebben we de voorbije week gewerkt. We hebben nog drie weken om ons klaar te stomen voor de start van de competitie.”

Eerste buitenlands avontuur

De transfer naar Menen is voor de Fransman van 2,01 meter zijn eerste buitenlands avontuur. De Belgische competitie is hem niet helemaal vreemd.

“Ik speelde met Tourcoing in de voorbereiding al tegen Roeselare, Aalst en Menen. Vorig seizoen kwam ik uit voor AS Illac Volley, maar ik wilde van club veranderen. Ik zocht vooral een ervaren coach die me kon helpen in mijn verdere ontwikkeling als speler. Met Frank Depestele heb ik zo iemand gevonden. Dat de club aantreedt in de Champions League is mooi meegenomen. Financieel moest ik wat inleveren, maar ik wil vooruitgaan en dat is ook mijn ambitie. Ik wil het team zoveel mogelijk helpen. Volleybal is een ploegsport, de individuele prestaties zijn ondergeschikt aan het collectief belang. Liever zelf een slechte wedstrijd die we als ploeg winnen dan een goede persoonlijke prestatie met verlies voor het team. Als ik zelf een goed niveau haal, zal ik zo ook het team helpen.”

Capet is één van de zes nieuwkomers bij Menen. “Er zitten heel wat Belgen in het team die ook Frans spreken. Dat heeft mijn integratie zeker bevorderd. Ik werd goed onthaald en we hebben een toffe groep. Ik woon nog steeds in Frankrijk. Vanuit mijn woonplaats Tourcoing is het maar 25 minuten rijden tot aan de club.”

