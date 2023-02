Nieuwkomer Marith De Bondt (OHL) wil met KRC Genk Ladies de kloof met de top 2 helpen verkleinen en als speelster sterker worden

Speelkansen

Vanaf haar dertiende speelt Marith De Bondt reeds voor OHL. Ondanks de leidersplaats koos Marith De Bondt voor een transfer. Waarom die beslissing en waarom naar KRC Genk Ladies? “Ik had er geen ruzie of zo, maar ik vond dat ik te weinig speelkansen kreeg”, zegt de nieuwe Genkse aanwinst. “Omwille van problemen met de luchtwegen miste ik een groot gedeelte van de seizoenstart. Toen ik eindelijk speelfit raakte, kreeg ik nooit een serieuze kans om me te bewijzen. En dat is jammer. Nochtans horen deze probleempjes tot het verleden. Waarom ik voor Genk koos? Genk toont ambitie en wil de kloof met de top twee verkleinen. Die ingesteldheid spreekt me aan. En daar wil ik mijn steentje toe bijdragen. Ik hoop hier dan ook mijn speelkansen te krijgen”, zegt De Bondt, die sinds de U15 tot de U23 ook deel uit maakte van de nationale selecties. Je studeert voor Handelsingenieur aan de universiteit van Gent. Niet bang voor de verre verplaatsingen? “Niet echt. Ik studeer in Gent, maar woon in Leuven. De verplaatsingen vallen dus best mee. Neen, ik ben twintig en wil voluit voor mijn voetbalcarrière gaan. Ik ga me dan ook echt op het voetbal blijven focussen.”