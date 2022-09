Nieuwkomer Leon Meier mist galamatch tegen Maaseik door blessure: “Ontgoocheld dat ik competitiestart zal moeten missen”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEZaterdagavond stelt Lindemans Aalst zijn nieuwe team voor aan pers en publiek. Iedereen is uitgenodigd voor de galawedstrijd tegen Maaseik om 19 uur. Nadien is er de mogelijkheid tot een meet and greet de nieuwe coach Idner Martins, de zeven nieuwkomers en de rest van het team.

Woensdag oefenden de Schotte-boys op bezoek bij Saint-Quentin. De heenwedstrijd werd gewonnen met 3-2. In Frankrijk waren de rollen omgekeerd. De Fransen wonnen de eerste drie sets, de volgende twee waren voor Aalst (25-15, 25-18, 25-19, 19-25 en 12-15). Twee van de Aalsterse aanwinsten kwamen niet in actie. De Duitse middenman Lennart Heckel ontbrak wegens ziekte. Zijn landgenoot Leon Meier keek vanop de zijkant geblesseerd toe. “Ik raakte geblesseerd in een duel met een tegenstander in de oefenmatch tegen Menen van vorig weekend”, licht de Duitse receptie-hoekspeler toe. “Mijn rechterduim deed onmiddellijk veel pijn. Ik wilde onmiddellijk het terrein verlaten. Omdat we met het team in de goede flow zaten, zette ik echter door en speelde ik de set nog uit. Toen ik de coach zei dat mijn duim veel pijn deed, zei hij dat die onmogelijk gebroken kon zijn. Volgens hem was er ooit nog maar één speler geweest die had verder gespeeld met een gebroken vinger en dat was … hijzelf (lacht). Hij was dan ook verbaasd toen ik hem de röntgenfoto’s toonde waaruit bleek dat mijn duim gebroken is.”

“Als nieuwkomer geblesseerd geraken in de voorbereiding, is uiteraard niet fijn. Ik zal zo’n twee à vier weken out zijn en dus ook de competitiestart missen. Voorlopig hou ik het bij powertraining. Zelfs receptie zou te gevaarlijk zijn. Dit is een domper, maar ik probeer zoveel mogelijk bij de groep te zijn. Zo maakte ik ook de trip naar Saint-Quentin voor de oefenmatch daar.”

Late transfer

De 20-jarige Meier speelde vorig seizoen bij Tours, één van de topteams uit de Franse competitie, en kwam pas in de tweede helft van augustus tot een overeenkomst met Lindemans Aalst. Hij doet het volledige verhaal van de transfer. “Tours was mijn eerste buitenlands avontuur. Het was een team met heel wat sterke spelers, onder meer een Olympisch kampioen (hoekspeler Kévin Tillie, red.). Omdat het team nog niet compleet was, kwam ik in de voorbereiding veel aan spelen toe. Het ging goed en ik maakte vorderingen. Een week voor de start van de competitie verzwikte ik echter mijn enkel waardoor ik zeven weken out was. Omdat er nog geblesseerden waren, werden er extra spelers aangetrokken. Toen ik weer fit was, waren we met 14 en kreeg ik niet zoveel speelkansen.”

Volledig scherm Toen Frankfurt ermee ophield, zaten Leon Meier (links) en Lennart Heckel (rechts) plots zonder club. Aalst bood beide Duitsers een reddingsboei. © Foto Beckx/RV

“Ik besloot te vertrekken en bereikte een overeenkomst met Frankfurt, net als Lennart Heckel. Enkele weken voor de start van de competitie kregen we echter te horen dat de club geen licentie zou aanvragen en dat de spelers mochten vertrekken. Het was op dat moment zo erg dat ik een transfer naar de Duitse tweede afdeling overwoog. Maar dan kwam Aalst dus aankloppen en alles is dan heel snel gegaan. We praatten met de club en de coach en de dag nadien stonden Lennart en ik al bij de rest van de groep in Aalst. Omdat we de club niet zo goed kenden, hadden we wel al contact genomen met Egor Bogachev (de derde Duitser in Aalsterse loondienst, red.). Lennart en ik speelden samen bij de jeugd en zijn goede vrienden. Ik ben blij dat we samen de overgang naar Aalst konden maken. Als het helemaal in orde is, nemen we binnenkort onze intrek in een appartement van de club in Gooik.”

Goede teamspirit

Het niveau van Aalst en de Belgische competitie kan Meier momenteel moeilijk inschatten. “Het is ieder geval iets heel anders dan vorig seizoen in Tours. Daar zaten heel sterke spelers met veel ervaring. Hier was ik verbaasd om in een heel jong team terecht te komen. Dat heeft als voordeel dat we allemaal op dezelfde hoogte zitten en dat is bevorderlijk voor de teamspirit. Een jonge groep is echter niet zo stabiel en maakt fouten. We hebben heel veel potentie en hebben volgens mij nog maar hooguit 70 à 80 procent van ons kunnen getoond. Als we verder blijven groeien en ontwikkelen, kunnen we mooie dingen laten zien. Met Tours speelde ik al voorbereidingsmatchen tegen Roeselare zodat ik hun niveau wel kan inschatten. Ik kijk ernaar uit om zaterdag Maaseik aan het werk te zien, al had ik uiteraard liever op het terrein gestaan”.