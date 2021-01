Nieuwkomer Kirsten Bröring (LVL Volley) is blij dat het seizoen eindelijk begint: “Afwachten hoe groot het verschil met de andere ploegen is”

Vrouwenvolleybal Liga AHet seizoen van Ladies Volley Limburg gaat komend weekend van start. Eindelijk, want de Limburgse fusieclub is samen met Antwerpen en Oostende de enige ploeg uit de hoogste vrouwenklasse die nog geen wedstrijden gespeeld heeft. Een bewuste keuze, want de club wilde geen coronarisico’s nemen. LVL begint zaterdag met een bekerwedstrijd in Oudegem. “Ik ben heel blij dat we kunnen beginnen. We hebben hard gewerkt, maar ik ben toch benieuwd hoe groot het verschil met de andere ploegen is”, zegt Kirsten Bröring.

Kirsten Bröring is een jonkie in het volleybal. De 20-jarige middenspeelster begon pas op haar vijftiende met volleyballen. Drie jaar later speelde ze al in de Nederlandse eredivisie bij subtopper Dros-Alterno, sinds de zomer van 2020 speelt de Zuid-Hollandse in de kleuren van LVL. Tenminste, als er ook echt gespeeld zou worden, want voorlopig moeten de speelsters van trainer Julien Van de Vijver het hebben van trainen en oefenwedstrijden spelen. “We hebben twee voorbereidingen achter de rug. We hebben ons klaargestoomd voor de echte start, maar toen viel het stil. Sinds midden december zijn we weer volop bezig. Om er deze keer echt voor te gaan”, vertelt Bröring.

Via Julien Van de Vyver

De Nederlandse middenvrouw kwam niet toevallig in Limburg terecht. Toen ze trainde in Papendal, het topsportcentrum in de buurt van Arnhem, heette haar coach Julien Van de Vyver. Die heeft een goed geheugen en vond dat Bröring in zijn tactische plaatje paste. “Ik ben inderdaad via Julien in contact gekomen met Ladies Volley Limburg. Ik was blij met het aanbod, want de Belgische competitie is uitdagender en van een hoger niveau dan de Nederlandse. Een nieuwe uitdaging dus. Een tussenstap? Daar ben ik nog niet mee bezig. Ik wil eerst nog groeien als speelster en als dat lukt, dan zullen er in de toekomst wel nieuwe mogelijkheden komen, zeker? En ja, stiekem droom ik wel van een kans in een echte topcompetitie. Maar dat is toekomstmuziek, want ik combineer het volleybal op dit moment nog met studies.”

Goed beginnen

LVL speelt zaterdag de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Beker van België op het veld van Oudegem. Daarna volgen de wedstrijden zich in sneltreintempo op. “Dat is het gevolg van drie maanden zonder wedstrijden. Het wordt pittig en dat is misschien wel een nadeel. De ploeg is er alleszins klaar voor, de goesting is groot en als we goed beginnen, dan zorgt dat ongetwijfeld voor een extra portie energie.”

