Nieuwkomer Julien Ngoy spreekt ambities uit: “Vorig seizoen eindigde Mechelen 8ste, we moeten nu hoger mikken”

Voetbal Jupiler Pro LeagueTransfervrij kwam hij over van KAS Eupen. Julien Ngoy (24) moet Achter de Kazerne Hugo Cuypers doen vergeten, die naar AA Gent trok. Al laat dat de Belg, met een verleden in de Premier League, koud. “Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ieder heeft zijn eigen carrière. Ik ben hier om me te bewijzen.”

Van 26 februari in en tegen Union is het geleden dat Ngoy nog een officiële wedstrijd afhaspelde. De fysieke achterstand waarmee hij ruim twee weken geleden toekwam is stilaan weggewerkt. “Na het seizoen bij Eupen heb ik even vakantie genomen. Met mijn physical coach ben ik dan aan het werk gegaan, in afwachting van een nieuwe club. Ik heb ruimschoots mijn tijd genomen vooraleer ik een beslissing nam. Als vrije speler bekijk je alle mogelijkheden. In verschillende landen had ik opties, ook in België was er naast Mechelen interesse. Maar hier had ik vanaf het eerste contact een goed gevoel.”

Duels tegen Arsenal, Chelsea en Manchester United

Vooraleer Ngoy in 2020 neerstreek in Eupen verdedigde hij de kleuren van Walsall, Grasshopper Zürich en Stoke City. Bij die laatste club verzamelde hij op 19-jarige leeftijd zes invalbeurten in de Premier League. “Vooral fysiek en op vlak van mentaliteit heb ik daar stappen gezet. Bovendien kreeg ik er de kans om op jonge leeftijd minuten te maken tegen clubs als Arsenal, Chelsea en Manchester United. Dat heeft een enorme impact op mij gehad. Natuurlijk is het een droom om ooit terug te keren naar Engeland, maar alles stap voor stap. Mijn volle focus ligt nu op KV Mechelen. De club eindigde vorig seizoen achtste. We moeten nu hoger mikken. In het voetbal is alles mogelijk. Kijk naar de start van Eupen vorig jaar (de Panda’s begonnen met 20/30 en stonden even op kop van het klassement, red.).”

Met Antwerp wacht zondag meteen een klepper op de openingsspeeldag. “Net als Antwerp zullen we klaar zijn voor de strijd. Ik heb vertrouwen in mijn ploegmaats. Of ik er naar uitkijk om me te meten met een verdediger als Alderweireld? Niet speciaal. Voor mij is dat een tegenstander zoals een andere”, verklaart Ngoy. Afspraak zondag omstreeks 16u.

