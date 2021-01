Nieuwkomer José Pedro Gomes meteen in de basis bij Lindemans Aalst: “Als team hebben we nog groeimarge”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUELindemans Aalst is met Haasrode Leuven verwikkeld in een verbeten strijd om de vierde plaats. Om het laatste play-offticket binnen te halen, rekenen de Ajuinen onder meer op nieuwkomer José Pedro Gomes. De Portugese hoekspeler stond in de thuiswedstrijd tegen de Leuvenaars meteen in de basis.

Dat de 28-jarige Gomes meteen vol aan de bak moest in de belangrijke partij tegen Leuven, had te maken met de schouderblessure van François Lecat. “Ook ik was tot op het laatste moment twijfelachtig. Ik zat met een blokkage in de nek. Met dank aan het uitstekende werk van onze medische staf geraakte ik speelklaar. Tijdens de wedstrijd had ik geen hinder meer. Ik ben uiteraard blij dat ik mocht starten, maar vond het jammer dat we in de tiebreak de duimen moesten leggen. We maakten fouten die we op training niet begaan. We hebben nog één punt voor op Leuven. We gaan keihard werken en er alles aan doen om de top vier te halen.”

Van Boekarest naar Aalst

Gomes werd vlak voor Nieuwjaar binnengehaald. De Portugees komt over van het Roemeense Dinamo Boekarest en is de vervanger van de Fransman Danny Poda, die in onderling overleg terugkeerde naar Parijs. “De voorbije tweeënhalf jaar speelde ik voor Boekarest, maar door problemen binnen de club moest een aantal spelers vertrekken. Via mijn makelaar kwam ik in contact met Aalst en vanaf dan is alles snel gegaan.”

“Ik heb de Belgische competitie altijd al opgevolgd. Met Bernardo Silva (ex-libero van Menen) en Joao Oliviera (ex-Borgworm) speelden tot voor kort enkele landgenoten in België. Het niveau hier is over het algemeen sterker dan dat van de Roemeense competitie waar je drie à vier goede ploegen hebt.”

Champions League

“Ik kwam op 28 december in België aan. Ik woon in een appartement in Aalst in hetzelfde gebouw als enkele ploegmaats. Hoewel ik nog geen twee weken bij de club ben en alles nieuw is, voel ik me hier al goed thuis. Ik werd uitstekend onthaald door de technische staf, ploegmakkers en de entourage. Alles is ook heel goed gereorganiseerd”, aldus nog Gomes. “Als team hebben we nog groeimarge. De nederlaag tegen Leuven ligt achter ons en onze focus gaat nu naar de twee resterende wedstrijden tegen Roeselare en Gent.”

Gomes tekende in Schotte een overeenkomst tot het einde van het seizoen. Of hij over twee weken mag aantreden in het Champions League-toernooi in Belchatow is nog niet zeker. “Ik zou heel graag meegaan naar Polen. Dat zou een heel fijne belevenis zijn. Maar aangezien ik dit seizoen met Boekarest al Europees speelde in de Challenge Cup, is het niet zeker dat ik met Aalst Champions League mag spelen. De club is bezig om uit te vissen wat er mogelijk is.”

Lees ook: volleybal in Euromillions League